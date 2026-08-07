Cercanías llegará a Griñón tras la recuperación y renovación de su estación

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MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif recuperará y renovará la estación de Griñón para prestar servicio de Cercanías dentro de una de las principales actuaciones de la compañía en Madrid, la ampliación de la red de hasta Illescas (Toledo) mediante la conexión de esta localidad con Humanes.

Ya se trabaja en esta actuación con la construcción de una nueva vía en la estación de Illescas y la redacción del proyecto para electrificar la vía existente entre la localidad toledana y Humanes, ha informado Adif en un comunicado.

Ahora,Adif da un nuevo paso con la licitación por 2,6 millones de euros de la redacción del proyecto, fase previa a la licitación de las obras, para remodelar la estación de Griñón y también para instalar una segunda vía electrificada en el trazado Humanes-Griñón-Illescas.

APARCAMIENTO Y SEGUNDA VÍA

Este contrato determinará y definirá los trabajos necesarios para recuperar la estación de Griñón, que contará con edificio de viajeros con vestíbulo, dos andenes renovados, cubiertos por marquesinas y conectados mediante un paso inferior con ascensor, un aparcamiento y renovados accesos.

También definirá las actuaciones para tender una segunda vía en un trazado de 9,4 kilómetros entre Humanes e Illescas, su sistema de electrificación y el resto de los equipos de señalización y comunicación que componen una línea ferroviaria.