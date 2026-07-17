Los cercanías de Madrid registran retrasos este viernes desde primera hora por una falta de suministro eléctrico

Tren de Cercanías de Madrid - RENFE

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de cercanías de Madrid registran retrasos desde primera hora de la mañana debido a la falta de suministro eléctrico producida durante la realización de trabajos en la estación de Atocha.

Según informa la compañía pública Adif en un mensaje en la red social 'X', los técnicos trabajan para solucionar la incidencia, que se ha comunicado a las 6.12 horas, "con la mayor brevedad posible".

Esta semana la red ya ha sufrido otros problemas también relacionados con incidencias en la estación de Atocha. El miércoles por la mañana los cercanías sufrieron "demoras", "detenciones" y modificaciones de los recorridos habituales por una avería en esta estación.