Cercanías modifica desde este lunes los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8 por daños en el taller de Fuencarral

Tren de la red de Cercanías Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid modifica desde este lunes los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8 como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana que ha dañado la cubierta del taller de Fuencarral.

Según ha informado la compañía en sus redes sociales, las frecuencias de paso de los trenes se mantienen, salvo en momentos puntuales en los que podrían producirse ajustes.

Asimismo, el servicio de trenes Civis Guadalajara-Madrid Chamartín Clara Campoamor queda suspendido por esta incidencia. Se informará del restablecimiento del servicio cuando sea posible.