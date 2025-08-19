La C-4 de Cercanías reajusta su servicio del 22 al 30 por obras y algunos trenes finalizarán en Villaverde Alto

Archivo - Un tren de Cercanías de Madrid - RENFE - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid (Parla-Atocha) reajustará su servicio entre el 22 y el 30 de agosto por obras y algunos trenes finalizarán o iniciarán su recorrido en la estación de Villaverde Alto.

En un mensaje en redes sociales, desde Renfe se ha recomendado a los viajeros que se vean afectados la posibilidad de tomar en Villaverde Alto la línea C-5 de Cercanías para llegar a Atocha y siguientes estaciones.

Cercanías ha recordado que se puede obtener más información en su cuenta oficial de la red social 'X' y en el teléfono 912320320.