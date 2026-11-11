Cercanías recomienda consultar horarios ante una oferta habitual que puede verse afectada por la huelga

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha recomendado a los usuarios de la red de Cercanías de Madrid consultar horarios antes de viajar debido a que la oferta habitual de trenes puede verse afectada por la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles.

En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos obligatorios para Cercanías del 75% en hora punta, que abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

Tras una jornada de huelga de maquinistas en el grupo Renfe con importantes afectaciones en la red de Cercanías en la jornada de este martes, desde Cercanías se ha alertado a los usuarios en redes sociales que la oferta habitual de trenes podrá verse afectada también este miércoles por los paros de 24 horas.

"Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión", ha indicado en su mensaje.

Además, con datos de las 8 horas, los trenes de la línea C-3, en sentido Chamartín, estaban sufriendo sufriendo demoras, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual por una avería en un tren en la estación de Pinto.