La C-4 de Cercanías recupera el día 21 el servicio habitual tras adelantarse el fin de las obras en la estación de Parla

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La línea C-4 de la red de Cercanías de Madrid recuperará el próximo día 21 de febrero el servicio habitual entre Parla y Getafe Sector 3 tras adelantarse la finalización de las obras en la estación de Parla, previsto en un principio para el día 27.

De esta forma, a partir del día se recuperarán las frecuencias habituales en ese tramo, una semana antes de lo previsto, según han informado desde Renfe.

Adif inició el pasado 17 de enero los trabajos de renovación de las vías 1 y 2 en la estación de Cercanías de Parla, lo que ha provocado desde entonces una menor frecuencia de paso de la habitual entre ambas estaciones.

Con este nuevo cronograma, la semana más restrictiva se adelanta y será la que irá del 31 de enero al 7 de febrero, con un tren cada 15 minutos, mientras que el resto de las semanas la frecuencia será de un tren cada 10 minutos.

Renfe está informando a todas las personas usuarias de Cercanías Madrid de estos trabajos de mejora a través de sus canales habituales: página web, redes sociales ("X"), el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid, así como megafonía en trenes y estaciones.

Asimismo, Renfe ha desplegado un dispositivo especial de personal de información y seguridad en la estación de Parla desde el comienzo de las obras, con 20 personas en hora punta y 15 en hora valle.

Desde Renfe Cercanías Madrid se ha trasladado un mensaje de agradicimiento a los usuarios por "la comprensión y el comportamiento ejemplar" durante estas semanas de afectación de servicio, en las que ha funcionado con un Plan Alternativo de Transporte (PAT) para garantizar el derecho a la movilidad de los viajeros.

Los trabajos que está ejecutando Adif en el entorno de la estación, con una previsión inicial de seis semanas ahora reducidas a cinco, consisten en la sustitución del carril existente por uno nuevo en ambas vías, que se realiza en dos fases, lo que obliga a realizar la circulación por una sola vía.