Cerrado hasta agosto el paso peatonal inferior entre la Casa de Campo y la Colonia Manzanares por obras de mejora

El paso peatonal inferior entre la Casa de Campo y la Colonia Manzanares permanecerá cerrado por obras de mejora hasta finales de agosto - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paso peatonal inferior entre la Colonia Manzanares y la Casa de Campo, en el distrito de Moncloa-Aravaca de la capital, permanecerá cerrado desde este lunes hasta finales del mes de agosto con motivo de las obras de adecuación que está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Obras y Equipamientos.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos, que suponen una inversión de 1,3 millones de euros, comenzaron el pasado mes de noviembre y hasta ahora se habían centrado en los accesos a dicho paso.

La intervención en el mismo comprenderá la ejecución de un nuevo pavimento; el saneamiento y limpieza de las vigas; la instalación de un falso techo; y la adecuación de los paramentos verticales, entre otras actuaciones.

Durante este periodo, el Gobierno municipal ha recordado que los peatones podrán cruzar la M-30 utilizando como pasos alternativos la pasarela peatonal ubicada junto al Centro Deportivo Municipal José María Cagigal y el Puente del Rey.

DE PASO DE VEHÍCULOS A PASO PEATONAL

Este paso inferior se encontraba cerrado al tráfico desde que se restringió el paso de vehículos motorizados a través de ciertos itinerarios de la Casa de Campo por razones medioambientales, salvo para situaciones excepcionales a consideración de los servicios de seguridad ciudadana y policía.

Junto a este paso inferior se ubicaba una pasarela peatonal sobre la M-30 a la altura del P.K 19+520, que conectaba la Colonia Manzanares y la Casa de Campo. Fue construida en el año 1980 y desmontada en 2024 debido al avanzado estado de corrosión de parte de su estructura, que hacía inviable su rehabilitación.

Debido a ello, se habilitó para los peatones el uso provisional del paso inferior, ofreciendo una alternativa a los ciudadanos entre ambos márgenes de la M-30. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento inició la evaluación de las posibles opciones para restablecer de forma permanente una conexión peatonal adecuada, obteniendo como conclusión la reutilización del paso inferior como la estrategia a desarrollar más conveniente.

Así, el Área de Obras y Equipamientos planificó el acondicionamiento y reconversión de dicho paso inferior como paso peatonal, manteniendo la capacidad de paso para vehículos de forma ocasional y regulada.

ACCESIBILIDAD

El objetivo de las obras es reacondicionar el paso inferior de vehículos existente para su uso peatonal y resolver los accesos al mismo desde la Colonia Manzanares y Casa de Campo mediante rampas que cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos, con el objetivo de lograr un itinerario peatonal accesible.

Asimismo, se plantea la apertura de un nuevo acceso peatonal accesible al interior del paso inferior desde la Colonia Manzanares, con conexión directa desde el paseo del Comandante Fortea, de cara a reordenar y mejorar así los flujos peatonales.

La principal mejora radica en la construcción del nuevo paso inferior, que elimina los rodeos de ida y vuelta que requerían las rampas de la antigua pasarela, reduciendo así tanto el tiempo de trayecto como la distancia. Con la nueva infraestructura, el recorrido para salvar el desnivel se realiza siempre en línea recta y en sentido de avance.

Además, mientras que la distancia entre la pasarela anterior y la plaza de las Moreras era de 110 metros, el recorrido más rápido desde el paso inferior es de solo 65 metros, lo que supone una reducción significativa en la distancia total.

Con la adecuación se mejorará y reforzará también la iluminación del nuevo itinerario tanto en los nuevos desembarcos como en el interior del paso inferior. Dado que el ámbito de actuación se encuentra en un entorno declarado Bien de Interés Cultural, se ha realizado el diseño con un enfoque respetuoso con el medio ambiente y su entorno, contando con el dictamen favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.