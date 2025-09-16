El CGPJ otorga al juez Antonio Viejo el Juzgado que lleva la causa del novio de Ayuso

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ha otorgado al juez Antonio Viejo la plaza del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid tras resolver el concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de magistrado, ha informado el Poder Judicial en un comunicado.

El exdecano de los jueces madrileños, afiliado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, asumirá las causas que se instruyen contra Alberto González Amador. La jueza Inmaculada Iglesias, que solicitó la jubilación voluntaria, ya procesó al novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la investigación por un presunto fraude fiscal.

Queda aún por concluir el otro procedimiento judicial abierto en una pieza separada contra González Amador en la que se investiga la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios en relación a una supuesta comisión encubierta de 500.0000 euros.

El concurso de magistrados se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de junio y se ofertaron 133 plazas, que se adjudican por criterio de antigüedad en el escalafón y en el orden jurisdiccional del que se trate.

El magistrado Antonio Viejo Llorente, hasta ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ha obtenido en ese concurso la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

Los magistrados nombrados en este concurso cesarán en su destino actual al día siguiente hábil a aquel en que se produzca su publicación en el BOE.