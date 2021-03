Chamartín suspende las autorizaciones de carga y descarga hasta que la Justicia dictamine sobre las cocinas industriales

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Chamartín ha aprobado por unanimidad, a instancias de una moción presentada por Más Madrid, que se suspendan las autorizaciones de carga y descarga hasta que haya una resolución judicial en torno al contencioso interpuesto por los vecinos contra las cocinas industriales, también conocidas como 'cocinas fantasma' o 'dark kitchen'.

Fuentes de Más Madrid han explicado a Europa Press que el equipo de Gobierno "sólo se ha comprometido a pararlo si la normativa lo permite y previo informe de asesoría jurídica".

La portavoz de Más Madrid en Chamartín, Mar Barberán, calificó en el Pleno de quebradero de cabeza para los vecinos de Prosperidad la proliferación de estas cocinas, locales no abiertos al público y cuyos clientes ordenan la comida a través de plataformas de entrega a domicilio en horarios que van desde las 8 horas hasta la medianoche, con un trasiego constante de 'riders' y furgonetas.

Es, en palabras de la edil, "un modelo de negocio en auge, que se está expandiendo porque con el virus la gente tiene miedo a comer fuera de casa y en vez de salir a un restaurante opta por pedir comida a domicilio".

"SUCURSALES OCULTAS"

"Estos pedidos no salen siempre del restaurante al que creemos que llamamos sino que son cocinados en locales más baratos, que no están abiertos al público y funcionan como sucursales ocultas para ahorrar en costes porque trabajan para varios restaurantes a la vez", ha descrito.

En el barrio de Prosperidad se concentran en un patio de vecinos hasta "38 'cocinas fantasmas', una detrás de otra, juntas". Es el patio vecinal que conforman las calles de Quintiliano, Zabaleta, Cartagena y Canillas, reconvertido en "un polígono industrial, una fábrica, con una salida de humos de quince metros de alto por cuatro de ancho".

"Si una sola cocina fantasma, como la de la calle Montuano 4, provoca que haya hasta 15 riders esperando en la calle a recoger los pedidos* ¿Nos podemos imaginar el barullo y trasiego de riders recogiendo pedidos para 60 restaurantes, que es más o menos la cobertura que darían estas cocinas hasta las 2 de la madrugada?", se preguntaba.

Unido al "ir y venir de camiones llevando productos y materia prima" o los ruidos de la campana extractora y sus malos olores, además de "contenedores llenos de basura". Barberán tiene claro que eso es "un infierno".

En Más Madrid sostienen que la normativa actual no es clara y planteaban la aplicación de una moratoria, de forma que no se concedieran licencias mientras no se aprobara la modificación normativa. El Gobierno municipal votó en contra de la propuesta en el Pleno de Cibeles porque explicaban que ya estaban trabajando en ello para garantizar que la actividad sea compatible con la convivencia vecinal.