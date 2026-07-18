Chapuzones para dos: la piscina de Las Rozas donde perros y dueños combaten juntos el calor

Archivo - Beach Dog Club de VivePets en Las Rozas. - BEACH DOG CLUB DE VIVEPETS EN LAS ROZAS - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Labradores, golden retriever, mestizos y perros de apenas unos kilos comparten chapuzón con sus dueños en una piscina canina de Las Rozas, donde ocho de cada diez visitantes acaba metiéndose al agua con su mascota. Rampas de acceso, pelotas flotantes y zonas de sombra completan este plan para combatir las altas temperaturas sin salir de la Comunidad de Madrid.

El Beach Dog Club de VivePets funciona como un recinto al aire libre completamente vallado en el que todos pueden refrescarse juntos. La piscina, con una profundidad máxima de tres metros, cuenta con escalones y una rampa de acceso para facilitar la entrada de los animales, además de duchas de agua dulce y mangueras para aclararlos después del baño.

"A mí me gusta llamarlo 'Perrolandia', el Disneylandia de los perritos", explica a Europa Press la responsable de Atención al Cliente y Marketing de VivePets, Mónica Muñoz, quien destaca que es "un plan perfecto" porque los dueños pueden hacer una actividad con su perro y las mascotas socializan y se divierten mientras se refrescan. "Eso también enriquece al dueño", puntualiza.

UNA PISCINA QUE ABRE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

La instalación abre los 365 días del año en dos turnos --de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas-- y limita el aforo a un máximo de 30 personas entre humanos y perros. Las entradas se adquieren por Internet y el precio es de 16,50 euros para un perro y una persona, con suplementos para acompañantes o mascotas adicionales de 6,50 euros.

Aunque cualquier raza puede acceder, el complejo reserva algunos turnos específicos para perros de menos de 13 kilos como los miércoles y los viernes por la tarde. También pueden acudir perros catalogados como potencialmente peligrosos (ppp), siempre que cumplan la normativa de la Comunidad de Madrid sobre el bozal y la correa.

UN BAR CON HELADOS PARA PERROS

Junto a la piscina hay un bar donde los dueños pueden pedir refrescos, cerveza o aperitivos, mientras que los perros tienen sus propios helados y snacks. Además, las instalaciones cuentan con toldos y zonas de sombra que permiten alargar la estancia incluso en las horas de más calor.

Muñoz asegura que el agua se somete a un "control exhaustivo" y que la depuradora funciona las 24 horas del día para mantener la piscina "lo más limpia posible". "El agua está transparente", destaca.

GUARDERÍA, HOTEL CANINO, VETERINARIO Y PELUQUERÍA

El centro, abierto desde 2016, forma parte de un resort para mascotas que incluye hotel canino 24 horas, guardería, peluquería, veterinario, tienda y jardines exteriores. Uno de los servicios para los dueños es que tienen la posibilidad de seguir al perro en directo mediante una cámara cuando se queda en guardería u hotel.

También cuentan con rutas de transporte para recoger animales en distintos puntos de la región. "Hay personas mayores a las que les recogemos el perro en casa para traerlo a la peluquería o a otros servicios", señala la responsable.

En el complejo trabajan de 35 a 40 trabajadores, en función de la temporada, y todos ellos son polivalentes. Además, los dueños que dejen a sus perros en la guardería pueden comprar un bono para que los empleados lleven a los perros a la piscina.

La mayoría de los visitantes llega desde distintas zonas de la región, aunque también se acercan a combatir el calor desde Toledo o Guadalajara. Además, Muñoz señala que Madrid es una región donde cada vez hay "más perros" con un incremento de mascotas del 20% al año. "Ahora la gente tiene más mascotas que niños", resalta.

LOS LABRADORES Y GOLDEN, LOS PERROS "MÁS ACUÁTICOS"

Las razas de perros que más disfrutan de la piscina son los labradores y los golden que se tiran enseguida a la piscina recordando sus orígenes cazadores.

Pero no todos los perros entran al agua con el mismo entusiasmo porque algunos llegan con miedo, aunque terminan animándose poco a poco. "Lo importante es no tirarlos. Deben entrar por sí mismos porque si los lanzas al agua el efecto suele ser el contrario", aconseja.

Para acceder a la piscina es obligatorio que los perros tengan la vacuna de la rabia en vigor y microchip, y el centro recomienda también la vacuna de la tos de las perreras.

Así transcurre una jornada en esta piscina canina, donde los perros se refrescan, socializan y juegan mientras sus dueños disfrutan con ellos de un plan para combatir las altas temperaturas sin salir de Madrid.