El chef Juan Pozuelo capitanea desde Mercamadrid 1.300 menús solidarios para evacuados con producto fresco donado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), durante una visita a El Hervidero de Mercamadrid, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). Almeida ha visitado El Hervidero, el nuevo Centro de Conocimiento e Innovación de Mercamadrid, para conocer - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El chef Juan Pozuelo, director de Gastronomía 360, ha capitaneado desde el lunes y hasta este miércoles los 1.300 menús solidarios destinados a las personas evacuadas por los incendios de la sierra oeste, con frutas y hortalizas donadas por Mercamadrid y otras empresas.

Desde El Hervidero, el Centro de Conocimiento e Innovación de Mercamadrid, y de la mano de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) se pusieron manos a la obra para echar un cable a todos aquellos que habían que tenido que dejar atrás sus hogares, amenazados por las llamas.

La ensalada ha sido el plato estrella, como ensalada de pasta con pescado, ensalada de garbanzos con verduras, ensalada de arroz con verduras y jamón, lentejas con pollo al curry y ensaladilla rusa. También se ha preparado comida halal, ha explicado el cocinero.

Tenían pensando cocinar hasta el domingo pero "parece ser afortunadamente que la gente está volviendo a sus casas y no va a ser necesario". En caso de que la situación de emergencia se prolongue o sea necesario ampliar la capacidad de ayuda, Mercamadrid activará un llamamiento solidario dirigido al conjunto de empresas que operan en el recinto alimentario para responder a las nuevas necesidades que puedan surgir.

HASTA 400 MENÚS DIARIOS

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz; la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha visitado El Hervidero, donde se elaboran diariamente 400 menús solidarios para las personas afectadas por los incendios.

Almeida ha agradecido a Mercamadrid, a ACYRE y a las empresas participantes su colaboración en esta iniciativa porque su "generosidad" ha permitido que se hayan distribuido "más de 1.300 comidas para hacer un poquito más agradable la estancia de todas aquellas personas que desgraciadamente han tenido que abandonar sus hogares" en un acontecimiento tan "dramático".

Mercamadrid, en concreto, ha aportado inicialmente cerca de 200 kilos de hortalizas frescas y 500 piezas de fruta variada. A esta cadena solidaria se han incorporado otras empresas del sector: la compañía cárnica DAPSA, la empresa de envases Packea, las firmas de frutas y hortalizas Frutas E. Sánchez, Frutas Julián y Eurobanan y la cadena Alcampo aportan los productos y materiales complementarios necesarios para preparar y distribuir los platos.

Una vez elaborados en El Hervidero, los menús se transportan en las condiciones logísticas adecuadas hasta el pabellón de yudo de Villaviciosa de Odón. En este punto, el personal de ACYRE coordina el reparto directo de la comida entre 400 vecinos procedentes de Chapinería, Navas del Rey y Pelayos de la Presa, tres de las localidades afectadas por el avance del fuego.

MÁS DE 700 EFECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO TRABAJANDO CONTRA EL FUEGO

El alcalde ha cuantificado en más de 700 efectivos del Ayuntamiento de Madrid que han estado trabajando en la extinción de los incendios, en la vigilancia de los núcleos urbanos y en la gestión de la movilidad, ya sea con Policía Municipal, Samur-Protección Civil y puestos médicos sanitarios avanzados.

"Madrid siempre está cuando se la necesita, la ciudad de Madrid siempre está ahí, siempre quiere echar una mano en las circunstancias más difíciles", ha agradecido el primer edil.

PEQUEÑOS VOLUNTARIOS

La generosidad no entiende de edades y si no que se lo digan a Javi, de 7 años, que desde El Hervidero ha echado un cable a la hora de "cerrar los tuppers, abrir barras de pan y todas esas cosas". "Lo hago para ayudar a la gente que está en el fuego porque nosotros estamos aquí muy alegres pero ellos están allí sufriendo mucho", ha explicado.

Ahora que la gente empieza a volver a sus casas se siente "todavía pichí pichá porque se necesita ayudar un poquito más". Lo mismo ha contado Laura, de 10 años, que ayuda en lo que le mandan. Prefiere "ayudar a la gente" que está evacuada por los fuegos y a sus padres que estar en la piscina. Las ensaladas, ha confirmado, están quedando "muy ricas".