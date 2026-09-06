El chulapo oso pardo del madroño tiene dos competidores, ejemplos de la amistad España-China y de la 'diplomacia panda'

Estatua a Chulín en el Zoo de Madrid - MONUMENTA MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al chulapo oso pardo del madroño, auténtico icono de Madrid, le ha salido no uno sino dos 'competidores', también en forma de escultura, dos osos pandas convertidos en el mejor exponente de la amistad entre España y China y de la conocida como 'diplomacia panda'.

Son 8.200 kilómetros los que separan Madrid de Chengdú, la ciudad china de la provincia de Sichuán considerada la capital mundial de los osos panda, centro principal de investigación y protección de esta especie y donde reside gran parte de la población mundial de pandas gigantes.

Pero esos miles de kilómetros se dinamitaron de un plumazo hace 48 años, en 1978, cuando una primera pareja de pandas gigantes, él Chang-Chang, ella Shao-Shao, aterrizaron en el Zoo de Madrid el día de Navidad como regalo del Gobierno chino a los reyes de España.

Se instauraba así la 'diplomacia panda' en España, la vía que encontró China para abrir sus relaciones internacionales utilizando a estos animales como sus mejores embajadores. China envió durante décadas pandas gigantes a zoológicos de todo el planeta como gesto de amistad y cooperación diplomática. Esta política, en marcha actualmente, se ha adaptado a los tiempos, de modo que los pandas son cedidos pero temporalmente mediante acuerdos.

Y LLEGÓ CHULÍN

Cuatro años después de la llegada de los nuevos madrileños Chang-Chang y Shao-Shao nació Chulín el 4 de septiembre de 1982, todo un icono para la Generación EGB.

Madrid se despidió de su panda trece años después, en 1996, pero la ciudad nunca se ha olvidado de Chulín, que significa 'tesoro entre los bambúes'. Pasado un año en el Zoo se instaló una estatua dedicada a su memoria, 987 kilos de puro amor, simpatía y ternura. En la base de la escultura se puede leer 'Los niños, a Chulín', también en inglés y chino.

Ahora el Zoo de Madrid tiene dos pandas, el macho Jin Xi y la hembra Zhu Yu, que llegaron desde Chengdú en 2024 después de que la anterior familia de osos regresara a China

LA SEGUNDA ESTATUA, EN USERA

Tuvieron que pasar 44 años para que una segunda estatua dedicada al oso panda llegara a Madrid. Está en Usera, distrito en el que convive gran parte de las más de 35.000 personas de nacionalidad china, según los datos del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid.

Son 500 kilos de estatua en la calle Dolores Barranco, un regalo de la comunidad china a la ciudad como sinónimo de amistad y paz en su apuesta por levantar su propia Chinatown.

LOS 'PAIFANG'

Los 'paifang' de Usera, los característicos arcos de la cultura china, encaran su recta final y podrían llegar a la Golden Week, la semana vacacional de China del 1 al 7 de octubre. Con ellos Usera culminará este año su consolidación como el Chinatown madrileño con la instalación de los prometidos 'paifang', los arcos chinos a la entrada y salida del barrio.

Es con la comunidad china del distrito con la que el Ayuntamiento ha estado acordando la mejora de Usera con iniciativas como el trazado de 1,5 kilómetros que ya conecta la plaza del Hidrógeno, el corazón del barrio, con Madrid Río sumando 9.200 metros cuadrados ganados para el peatón.

El paseo es salpicado por constantes guiños a la cultura china, como inscripciones en el pavimento con proverbios chinos (en ambos idiomas), baldosas con la forma de dragones (que simbolizan el poder y la sabiduría) y carpas koi (la buena fortuna y la abundancia) o una atracción infantil en forma de enorme dragón en la plaza de las Tizas, además de 290 nuevos árboles y más de 11.200 plantas, entre las que hay especies chinas compatibles con el clima de Madrid.

Los paifang no sólo refuerzan la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de Madrid sino que avanzan en la descentralización del turismo. De hecho, los arcos esperan que actúen como imán para el turismo completando el que se ha denominado como el Chinatown madrileño. Los dos grandes arcos --de diez metros de altura-- son parte del proyecto acordado con la comunidad china".

GOLDEN WEEK

El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado su promoción turística en China de cara a la 'Golden Week', el periodo vacacional que se celebra a primeros de octubre y que concentra buena parte de los viajes internacionales de largo radio de los ciudadanos del país asiático.

Con este objetivo, el Área Delegada de Turismo ha puesto en marcha este verano varias campañas bajo el lema '+ de 88 horas en Madrid', una fórmula que juega con el valor simbólico del número ocho en la cultura china, asociado a la prosperidad, y que pretende incentivar estancias de más de tres días y medio en la capital, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El objetivo de estas actuaciones es prolongar la estancia media de los viajeros chinos y aumentar su gasto en destino, además de reforzar la presencia de Madrid en un mercado considerado estratégico para el turismo internacional de la capital.

CHINA, OCTAVO MERCADO EMISOR

China es actualmente el octavo mercado emisor de turismo internacional a Madrid. Durante el primer semestre de 2026, la capital recibió 99.710 viajeros procedentes del país asiático, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos visitantes generaron 198.962 pernoctaciones, un 0,5% más que en los seis primeros meses de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el viajero chino destaca por su elevado nivel de gasto en destino. Durante 2025, los visitantes procedentes de China realizaron un gasto total de 155 millones de euros, con un gasto medio por persona superior a los 901 euros y un gasto medio diario de 220,96 euros. Asimismo, los turistas chinos registraron el mayor tique medio por compra 'Tax Free' con 1.137 euros.