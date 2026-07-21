Cibeles dice 'sí' a la reforma de antigua estación de Delicias para "devolver monumentalidad" al Museo del Ferrocarril

Cibeles dice 'sí' a la reforma de antigua estación de Delicias para devolver al Museo del Ferrocarril su monumentalidad - MUSEO DEL FERROCARRIL

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha sacado adelante el Plan Especial de reforma de la antigua estación de Delicias para devolver al Museo del Ferrocarril su monumentalidad original, ha destacado esta entidad en un comunicado.

Los votos favorables de PP, Más Madrid, PSOE y del concejal no adscrito Javier Ortega Smith, con la abstención de los ediles de Vox, han aprobado la propuesta del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para aprobar definitivamente, el Plan Especial para la parcela situada en el paseo de las Delicias número 61, donde se ubica el antiguo Edificio de Viajeros, el actual Museo del Ferrocarril, y la Nave de Fomento de la Estación Madrid-Delicias, promovido por Adif en colaboración con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE).

Ahora se podrán llevar a cabo las actuaciones de los proyectos sacados del concurso de arquitectura promovido por el entonces Ministerio de Fomento en el año 2018 y del Plan Director que lo desarrolla de junio de 2022.

El documento aprobado "salvaguarda la integridad arquitectónica y el valor histórico de uno de los principales Bienes de Interés Cultural que forman parte del patrimonio ferroviario, manteniendo los usos dotacionales y el Museo del Ferrocarril", ha indicado la entidad.

El marco urbanístico que establezca el Plan Director y los proyectos que lo desarrollan será el que defina la intervención en un ámbito de 12.786 metros cuadrados, singularizando la intervención con elementos que no rompan las cualidades arquitectónicas y que permitan introducir una museografía que con el objetivo de que la sociedad se adentre en el conocimiento del ferrocarril como motor de progreso desde sus orígenes a la actualidad.

Los diferentes proyectos en redacción por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana contemplan la recuperación integral del antiguo edificio de viajeros y de la Nave de Fomento con las características principales del complejo de la estación, inaugurada el 30 de marzo de 1880, con cinco objetivos: recuperar el carácter original de la estación, poner en valor los elementos históricos, recuperar los itinerarios originales haciendo que el propio edificio sea un elemento expositivo inmersivo, establecer tipologías de espacios expositivos y contribuir a regenerar el entorno urbano.

RECUPERA EL VESTÍBULO ORIGINAL

Ahora se propone recuperar el vestíbulo principal en el ala este del Museo, que en origen tenía una altura de 14,75 metros. El proyecto prevé eliminar las entreplantas construidas con posterioridad para devolver el volumen a este espacio, que organizará de nuevo la entrada de visitantes.

Se eliminarán también las entreplantas del resto del ala este en la que se insertarán piezas longitudinales elevadas y un anfiteatro para 50 personas. Estos dos nuevos volúmenes permitirán crear dos nuevos espacios expositivos: uno interior, oscuro y controlado, y otro exterior, más abierto y voluminoso.

NAVE CENTRAL

Con sus 175 metros de longitud y 35 metros de ancho, la nave central del complejo se apoya sobre una estructura de hierro que protege los andenes del actual Museo del Ferrocarril. El proyecto prevé recuperar sus paramentos de manera respetuosa con el proyecto original, especialmente en la estructura, cubierta y fachadas interiores.

El proyecto plantea una restauración integral de la marquesina central corrigiendo patologías estructurales y constructivas, introduciendo parámetros de eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad que permitan a su vez establecer las condiciones óptimas para la conservación y observación de la colección del material rodante ferroviario.

El ala oeste se destinará a usos dotacionales y de gestión, que complementen la función principal del inmueble. La marquesina exterior, que actualmente se sitúa en la entrada al Museo a través de la Nave Central, se recolocará en su ubicación original.

En la Nave de Fomento se prevé la recuperación de su zona sur para albergar el fondo documental y la biblioteca ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El proyecto de rehabilitación de la zona Sur de Nave de Fomento, ya redactado, ha permitido a la Fundación de Ferrocarriles Españoles licitar las obras el pasado 24 de junio de 2026, estando previsto su inicio en 2027 y que se financiarán con fondos del 2% Cultural y fondos propios de Adif y de Renfe Operadora.

"Esta gran reforma devolverá al Museo del Ferrocarril de Madrid la monumentalidad de la estación diseñada por el ingeniero francés Émile Cachelièvre formando parte del Plan Estratégico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para el periodo 2026-2030", ha señalado el Museo.