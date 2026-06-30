Cibeles encara este martes su último Pleno del Estado de la Ciudad del mandato con vista puesta en elecciones de mayo

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Cibeles encara este martes el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mandato --en año electoral no se celebra--, una oportunidad para rendir cuentas y lanzar pistas de por dónde irán los programas electorales porque se convierte de facto en el pistoletazo de salida de una larga precampaña electoral hasta el 23 de mayo de 2027.

La de este martes, con pleno extraordinario y a continuación el ordinario, será una sesión diferente, con un asiento vacío, el que ocupaba el secretario del Pleno, el magistrado Federico López de la Riva, fallecido el pasado viernes a los 69 años. Las sesiones arrancarán con un minuto de silencio por su memoria y por las víctimas de los terremotos en Venezuela.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aprovechará el Pleno para hacer balance de estos tres años y anunciar actuaciones, como la nueva licitación por concurso del Parque de Atracciones priorizando la oferta que incluya la modernización de las instalaciones y nuevas atracciones, la construcción desde 2028 del nuevo Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (CISEM) o que Samur-Protección Civil incorporará próximamente 99 ambulancias dotadas con ecógrafos con inteligencia artificial.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, pondrá este martes en el centro del Pleno del Estado de la Ciudad a "la gente corriente" frente a un alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que trabaja "por un pequeño grupo de privilegiados".

La portavoz socialista, Reyes Maroto, se presentará al Pleno del Estado de la Ciudad con una "enmienda a la totalidad" al "proyecto agotado" de José Luis Martínez-Almeida, y haciendo un llamamiento a la ciudadanía "a no resignarse".

Su homólogo en Vox, Javier Ortega Smith, aboga por transformar en "cinco virtudes" las "cinco preocupaciones" en la ciudad y que ha concentrado en vivienda, limpieza, fiscalidad, movilidad y seguridad.

DEL ORGULLO AL CALOR O LOS FUSILADOS POR EL FRANQUISMO

Ya en el Pleno ordinario, a celebrar a continuación del extraordinario, el bloque de preguntas abordará desde la aplicación municipal de la ley regional de vivienda (Vox), la participación o no del alcalde en actos del Orgullo (PSOE), si está preparada Madrid para las altas temperaturas (Más Madrid), si el Madrid del Papa es "el mismo Madrid que ven sus ciudadanos" (PSOE) o el acceso a la tarjeta de transporte a personas migrantes (PSOE).

También si tiene previsto el Ayuntamiento reponer en la tapia del antiguo Cementerio del Este la escultura memorial a las personas fusiladas y ejecutadas por la dictadura franquista (Más Madrid), la retirada de enseres de personas sin hogar (PSOE) o la anulación de oficio de las sanciones en trámite en las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica (Vox).

NUEVO REGLAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Será la sesión en la que se aprobará el nuevo Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid tras 28 años en vigor. Una consulta ciudadana desvelaba que un 49,56% de los participantes (729 personas) estaban a favor de la actualización mientras que un 24,41% (359) no la consideraba necesaria.

Para un 26,50% de los participantes, los símbolos representativos de la ciudad (escudo, bandera, pendón, repostero) están adecuadamente regulados en la normativa actual mientras que un 38,75% cree que se deberían mantener el uso de medallas, bastones fajines como representación del cargo público de alcalde y concejales.

Ya en proposiciones se debatirá la puesta en marcha de una red de oasis climáticos (Más Madrid), la adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas (Más Madrid) o facilitar el acceso a vivienda a jóvenes LGTBIQ+.

La mayoría absoluta del PP en el Pleno de Cibeles conseguirá sacar adelante una proposición en la sesión de este martes por la que exigirán la convocatoria de elecciones generales a causa del "bloqueo político" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola Ley de Presupuestos y con unas Cortes Generales que han aprobado el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas de la democracia", además de reclamar "la responsabilidad política necesaria por los múltiples casos de presunta corrupción" en el PSOE.