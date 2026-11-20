Minuto de silencio en Cibeles por el asesinato de una mujer en Parla - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha guardado este viernes un minuto de silencio a las puertas del Palacio de Cibeles en memoria de María Jesús, la mujer de 47 años asesinada este miércoles en Parla presuntamente a manos de su pareja, un crimen machista que ha llevado a la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, a advertir de que las cifras de víctimas de violencia de género son "absolutamente insoportables".

En el homenaje han participado representantes de los grupos municipales del PP, Más Madrid y PSOE, junto al concejal no adscrito Javier Ortega Smith, que se ha situado fuera de la pancarta. A la convocatoria no ha acudido ningún representante de Vox.

Tras la concentración, Sanz ha lamentado que las instituciones tengan que condenar "una vez más" un "terrible asesinato machista" y ha trasladado su apoyo a la familia de la víctima, especialmente a su hijo.

"Como sociedad tenemos que ser absolutamente tajantes y absolutamente contundentes con esta terrible lacra", ha señalado la vicealcaldesa, quien ha insistido en que no puede haber 46 mujeres asesinadas en España en lo que va de año.

En este sentido, ha considerado que se trata de unas cifras "absolutamente insoportables" y ha reclamado que todos pongan de su parte para acabar de manera definitiva con la violencia machista.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha lamentado que los representantes municipales hayan tenido que reunirse "una vez más" ante Cibeles para recordar a otra mujer asesinada.

También la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha trasladado igualmente todo su "cariño" y un "abrazo" a la familia de la víctima. "Esto no solo se tiene que denunciar, sino que como sociedad democrática no lo podemos tolerar", ha subrayado Maroto, quien ha reclamado una mayor protección para las víctimas de violencia machista.

LA "INCONCEBIBLE" AUSENCIA DE VOX

La líder de la oposición en Cibeles, Rita Maestre, ha afeado la ausencia de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, en este minuto de silencio. En este sentido, ha afirmado que la formación liderada por Santiago Abascal busca "derogar las leyes que protegen a las mujeres". "Leyes que según ellos criminalizan a hombres", ha aseverado.

Por su parte, el concejal no adscrito Javier Ortega Smith, antiguo portavoz municipal de Vox, ha lamentado que ningún representante de su anterior grupo haya acudido al homenaje y ha calificado esta ausencia de "inconcebible" y "tristísima".

"Me duele mucho que quienes ahora dicen representar a ese grupo municipal sea la segunda vez que no comparecen a un minuto de silencio", ha manifestado Ortega Smith, quien ha recordado que durante los casi ocho años en los que ejerció como portavoz de Vox no faltó a ninguna de estas convocatorias. "Otros no vienen y yo realmente lo lamento y no lo entiendo", ha concluido.

SERÍA LA VÍCTIMA NÚMERO 46 EN LO QUE VA DE AÑO

El asesinato se produjo la noche del miércoles en una vivienda de Parla, donde agentes de la Policía Nacional encontraron a la mujer con varias heridas por arma blanca. Los sanitarios del Summa 112 desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 62 años, pareja de la víctima, que había llamado a las autoridades para informar de lo ocurrido y esperaba la llegada de los agentes en la vía pública.

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este presunto crimen machista que, de confirmarse, elevaría a 46 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de año, siete en la Comunidad de Madrid.