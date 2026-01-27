Cibeles rechaza con la abstención del PP la salida del Ayuntamiento del Consorcio Casa Árabe reclamada por Vox

Archivo - Fachada de la Casa Árabe, a 21 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado, con la abstención del PP, una proposición de Vox que instaba al Ayuntamiento a abandonar el Consorcio Casa Árabe, recuperar el edificio municipal cedido en 2008 y destinarlo a usos culturales para los madrileños, tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas de 2025 que alertaba de graves irregularidades en la gestión de la entidad.

La iniciativa, defendida por el concejal Fernando Martínez Vidal (Vox), fue rechazada con los votos en contra del PSOE y Más Madrid y la abstención de PP, mientras que Vox votó a favor.

Durante su intervención, Martínez Vidal se ha apoyado en el informe del Tribunal de Cuentas, aprobado por su Pleno el 18 de diciembre de 2025, señala debilidades en el sistema de control interno del Consorcio Casa Árabe, la ausencia de procedimientos formalizados en áreas de gestión, carencias en la planificación y una situación económica marcada por "resultados negativos" reiterados que obligan a financiar la actividad mediante el uso recurrente del remanente de tesorería, una dinámica que genera "incertidumbre sobre la viabilidad del Consorcio".

Por todo ello, el edil ha reclamado la salida del Ayuntamiento del Consorcio, siguiendo así la estela de la Comunidad de Madrid, que ya anunció su salida del mismo.

Desde el PP, la concejala Paula Gómez-Angulo ha defendido que el informe del Tribunal de Cuentas "no cogió por sorpresa" al Ayuntamiento y ha asegurado que el Consistorio llevaba tiempo alertando en los órganos rectores de los problemas financieros y de gestión de la Casa Árabe.

Según ha explicado, fue esa presión la que forzó la dimisión de Irene Lozano y el nombramiento de un nuevo responsable con perfil diplomático y experiencia en el mundo árabe. Gómez-Angulo ha subrayado además que desde febrero de 2025 se han adoptado medidas, por lo que avanzó el sentido del voto del PP, abstención, al tiempo que ha garantizado que el Ayuntamiento seguirá "vigilante".

"Se ha aprobado una nueva relación de puestos de trabajo con las funciones de los nuevos trabajadores. Se ha procedido a unificar los sueldos para evitar la disparidad de los mismos y, en definitiva, se está actuando en las líneas que el propio Ayuntamiento de Madrid exigió dentro del Consorcio. Por lo tanto, son muchas más las medidas adoptadas de la nueva dirección, que no me corresponde a mí hacer un balance ni creo que este sea el espacio, pero sí que creo que es evidente poner de manifiesto la mejora notable", ha expuesto la edil popular.

El PSOE ha rechazado por su parte la iniciativa de Vox y ha defendido el papel de Casa Árabe como "una institución esencial para la diplomacia pública de España". La concejala María Caso ha acusado a Vox de utilizar el informe del Tribunal de Cuentas "como una excusa" y de mezclar la fiscalización de la gestión con "prejuicios ideológicos".

"El Tribunal de Cuentas no ha denunciado ninguna irregularidad a ningún tribunal. Ha emitido un informe que contiene recomendaciones que el Ministerio, como hace con todos los informes, está asumiendo", ha defendido.

Caso ha denunciado asimismo que la propuesta de Vox responde a un rechazo a la diversidad cultural y religiosa. "Defender Casa Árabe es defender Madrid y la ciudad plural y abierta que somos", ha afirmado.

En la misma línea, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha criticado que Vox "use un informe sin leerlo para hacer propaganda" y ha recordado que muchas de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas se remontan a ejercicios anteriores. Sánchez ha defendido que Casa Árabe "ya está al servicio de los madrileños", que participan en sus actividades culturales y formativas, y ha acusado a Vox de "pura islamofobia" y de mantener una "doble vara de medir" en materia de transparencia haciendo referencia a la Fundación Toro de Lidia.

En el turno final, Martínez Vidal ha insistido en que el informe del Tribunal de Cuentas es posterior al cambio de dirección y ha reiterado que, mientras el Ayuntamiento permanezca en el Consorcio, "es de alguna manera cómplice" de una gestión que, a su juicio, no se produce en otras instituciones.