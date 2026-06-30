Cibeles rechaza la red de oasis climáticos de Más Madrid y PP defiende que Madrid ya tiene refugios frente al calor

Archivo - Un chico se moja la cabeza, a 12 de agosto en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido el aviso por ola de calor "probablemente hasta el lunes 18 de agosto". - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado con el 'no' de PP y Vox una proposición de Más Madrid para crear una red de oasis climáticos en toda la ciudad, con al menos uno por barrio, para ofrecer "refugio y confort térmico" a los vecinos durante los meses de más calor.

La iniciativa, defendida por el concejal de Más Madrid José Luis Nieto, ha contado con el apoyo del PSOE. Durante su intervención, el edil ha advertido que Madrid sufre "algunas de las consecuencias más graves del cambio climático, especialmente en términos de calor", y ha defendido que adaptar la ciudad a las temperaturas extremas es "una urgencia y una responsabilidad ineludible".

En este sentido, ha reprochado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no haber hecho "ni una sola mención" al cambio climático en el Debate sobre el Estado de la Ciudad y ha sostenido que Madrid "no está adaptada para las altas temperaturas" con "el 15% de los hogares madrileños" que "no se puede mantener a una temperatura confortable".

La propuesta de Más Madrid planteaba una red de oasis climáticos con espacios abiertos y cerrados, así como un programa de actividades culturales, educativas, deportivas y de acompañamiento sociosanitario. El objetivo, según Nieto, es que los vecinos puedan "estar más frescos, descansar, jugar, realizar actividades gratuitas y socializar" sin tener que "refugiarse en un centro comercial".

EL PP DICE QUE YA EXISTE UNA RED DE REFUGIOS

El concejal del PP Ángel Ramos ha rechazado la propuesta y ha acusado a Más Madrid de presentar como novedad algo que, según ha sostenido, el Gobierno municipal "lleva años poniendo en marcha".

"Ustedes vienen a este Pleno a traer una iniciativa que este equipo de Gobierno lleva años poniendo en marcha", ha afirmado, antes de ironizar con que Más Madrid cambia los nombres de sus propuestas: "Puede llamarlo como quiera: oasis, refugios, amparos climáticos. Están a cinco minutos de llamarlos espejismos climáticos".

Ramos ha defendido que el Ayuntamiento ya dispone de un "plan de actuación ante episodios de altas temperaturas extraordinarias" que incluye a todos los distritos y despliega una red de espacios de "refugio y confort térmico" con equipamientos abiertos y cerrados.

Entre las medidas citadas, ha mencionado la apertura de centros de mayores durante julio, bibliotecas, centros culturales, centros deportivos, 43 mercados municipales con aire acondicionado en zonas comunes y la campaña cultural 'Refúgiate en la Cultura'.

"Nosotros ofrecemos realidades", ha defendido Ramos, que ha contrapuesto las propuestas de Más Madrid con la apertura de piscinas municipales. "Ustedes nos proponen poner aspersores, nosotros proponemos poner piscinas. Creo que es mucho más práctico", ha señalado.

VOX RECHAZA "MÁS GASTO PÚBLICO"

Vox también ha votado en contra de la proposición. La concejala Arantxa Cabello ha acusado a Más Madrid de utilizar el calor para "ensalzar el fanatismo climático" y ha considerado que la propuesta supondría "más gasto público", "más programas clientelares" y "más intervención política en el espacio urbano".

"Desde Vox, ni oasis climático ni más gasto injustificado y mucho menos intervención en la vida de los madrileños", ha afirmado Cabello, que ha defendido que cada ciudadano debe organizarse ante el calor como considere.

La edil de Vox ha ironizado con que los centros comerciales "siempre han sido un buen refugio" frente a las temperaturas extremas y ha cuestionado la necesidad de crear actividades culturales, educativas o sociosanitarias vinculadas a los oasis climáticos.

EL PSOE APOYA LA INICIATIVA, PERO PIDE DISTINGUIR REFUGIOS Y OASIS

Desde el PSOE, la concejala Emilia Martínez Garrido ha respaldado la proposición de Más Madrid, aunque ha señalado la necesidad de distinguir entre refugios climáticos y oasis climáticos.

"Un refugio climático es un recurso básico de protección, un lugar accesible, cercano y acondicionado para resguardarse del calor extremo. Es lo mínimo exigible en una ciudad como Madrid", ha explicado.

Frente a ello, ha definido el oasis climático como "un paso más", un espacio que "no solamente protege, sino que transforma la vida del barrio con más sombra, más vegetación, más agua y también haciendo barrio y comunidad".

La socialista ha criticado el Plan municipal para hacer frente al calor al considerar que algunos de los espacios incluidos como refugios no cumplen con las condiciones necesarias de horarios, accesibilidad o confort. "Necesitamos garantizar una verdadera red de refugios climáticos en Madrid, una red real, identificable, accesible y pensada desde la equidad territorial", ha afirmado.

"EN 2055 MADRID TENDRÁ UN CLIMA SIMILAR AL DE MARRAKECH"

En su segundo turno, Nieto ha insistido en que el avance del cambio climático es "inexorable" y ha advertido de que, si no se actúa, Madrid será "insufrible". "En 2055 Madrid tendrá un clima similar al que actualmente tiene la ciudad de Marrakech", ha afirmado.

En este sentido, Nieto también ha criticado algunas medidas del Plan para hacer frente al calor del Gobierno municipal, como los nebulizadores, el uso de mercados como refugios pese a que "muchos cierran a mediodía" o los toldos que cubren solo "un 5%" de la Puerta del Sol.

"Madrid tiene espacios abiertos y cerrados suficientes que pueden ser habilitados como oasis climáticos. Solo hace falta tener un mínimo de voluntad y ponerse en serio a la tarea", ha concluido.