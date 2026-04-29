Cibeles tumba regular el alquiler de temporada en la ciudad entre choque por competencias y el "modelo Barcelona"

Archivo - Una persona con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha rechazado este miércoles la proposición del PSOE para regular el alquiler de temporada mediante una modificación urbanística, en un debate marcado por el cruce de acusaciones sobre competencias, el impacto en el mercado de vivienda y la comparación con el "modelo de Barcelona".

La iniciativa, defendida por el concejal socialista Antonio Giraldo, proponía adaptar las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para regular este tipo de alquiler e impulsar la coordinación con el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid para reforzar la inspección y control del mercado de corta duración.

Giraldo ha advertido de que el alquiler de temporada se está utilizando "de manera fraudulenta" para eludir tanto los controles sobre pisos turísticos como la protección del alquiler de larga estancia. "No sabemos cuántos alquileres de temporada hay", ha señalado.

Como ejemplo, ha indicado que en portales inmobiliarios "4.259 de 11.689 anuncios son de temporada, un 36,4%", y que este tipo de contratos permite precios "un 32% más caros". "Es un fenómeno que está machacando a un montón de familias", ha defendido, pidiendo al Ayuntamiento que actúe.

En este sentido, ha asegurado que otros ayuntamientos lo están haciendo. "¿Por qué ustedes no iban a poder hacerlo? Nosotros le pedimos de verdad que tome a bien esta iniciativa. Además, estamos convencidos de que si tocan la puerta al Ayuntamiento de Barcelona estamos seguros de que les van a ayudar en todo lo necesario para abordar este fenómeno que está machacando a un montón de familias en esta ciudad", ha expuesto.

EL PP ALEGA FALTA DE COMPETENCIAS Y CRITICA EL "MODELO BARCELONA"

Durante su intervención, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado el voto en contra del PP al considerar que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular este tipo de contratos, al estar recogidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Quien tiene competencia son las Cortes Generales", ha afirmado, defendiendo que cualquier cambio debe abordarse a nivel estatal.

Además, ha cargado contra la propuesta socialista por inspirarse en Barcelona, asegurando que ese modelo ha provocado que "el 64% del alquiler sea de temporada" y que "han desaparecido dos de cada tres viviendas del mercado". "No queremos el modelo de Barcelona porque el modelo de Madrid es un éxito", ha remarcado.

En su réplica, ha ironizado con que el PSOE quiera "copiar Barcelona" en base a esos datos y ha contrapuesto el modelo del PP, basado en "proteger al propietario y ayudar al inquilino", frente al de la izquierda.

"Le reitero el agradecimiento por decir que Barcelona lo está haciendo bien y que quieren hacer exactamente lo mismo. Cada vez que lo dicen, nos hacen un favor. Dígalo alto y claro", ha insistido.

Desde Vox, el concejal Ignacio Ansaldo ha rechazado la propuesta al considerar que el problema no es la falta de regulación sino la escasez de vivienda.

Ha advertido de que intervenir este mercado generaría "inseguridad jurídica" y reduciría la oferta, al tiempo que ha criticado las políticas de control de precios por su efecto "contraproducente". "El problema es el bloqueo de la construcción y la falta de suelo", ha defendido.

MÁS MADRID VE "UNA VÍA DE FUGA PARA EL FRAUDE"

Por su parte, Más Madrid ha apoyado la iniciativa al considerar que "no sobra ninguna medida" para limitar la especulación. La concejala Lucía Lois ha señalado que el alquiler de temporada se ha convertido en "una vía de fuga para el fraude" de pisos turísticos.

"El 86% de las viviendas registradas son de temporada. Esto no es una anécdota, es un modelo de evasión regulatoria", ha afirmado, criticando al PP por permitir que "cada uno haga lo que le dé la gana con sus casas".

En su turno final, Giraldo ha acusado al Gobierno municipal de "autoproclamarse incompetente" y de no querer actuar pese a que "otros ayuntamientos lo están haciendo". "Digan a los madrileños que no van a hacer nada", ha espetado, insistiendo en que "hay ayuntamientos que lo están regulando con sus competencias".

Carabante ha reiterado en que el modelo de Barcelona es "un fracaso" y ha defendido la política municipal de vivienda, destacando la promoción de vivienda protegida y el impulso a la colaboración público-privada.

"Hay 250.000 viviendas previstas para los próximos años, 60.000 hoy ya en suelo finalista, lo que estamos haciendo es promover la ayuda para aquellas personas más vulnerables a través de la EMVS. Sí, un auténtico éxito

La proposición ha sido finalmente rechazada con los votos en contra de PP y Vox (incluidos los de los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez) y el 'sí' de PSOE y Más Madrid.