Cierre de la A-6 esta noche por obras de reparación del paso superior que da acceso a Torrelodones Colonia

Reparación del paso superior de la A-6 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-6 estará cerrada en ambas calzadas la noche de este miércoles al jueves, de 23.00 a 6.00 horas, por las de obras de reparación del paso superior situado en el kilómetro 30,2, que da acceso a Torrelodones Colonia, a través de la M-519.

En el marco de estas obras que está llevando a cabo Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con un presupuesto total de 4,04 millones de euros (IVA incluido), es necesario reponer una línea eléctrica aérea que atraviesa la autovía.

Para ello, durante la noche del miércoles 10 al jueves 11 de diciembre, de 23.00 a 6.00 horas, se procederá al corte total de ambas calzadas de la A-6, desviando el tráfico a las vías de servicio.

Así, para los vehículos en sentido A Coruña, se deberá tomar la salida 27 (Torrelodones/Hoyo de Manzanares) para reincorporarse a la A-6 en el kilómetro 30,6.

En el caso de los vehículos en sentido Madrid, tendrán que tomar la salida 33 (La Berzosa) para reincorporarse a la autovía en el kilómetro 28. También permanecerá cortada la incorporación de la vía de servicio del kilómetro 30,7.