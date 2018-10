Cifuentes tacha de "lamentable" los abucheos a Villacís, que responden a la "politización" del 8M y al "sectarismo"

Publicado 09/03/2018 13:40:54 CET

COLMENAR VIEJO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tachado de "lamentable" los abucheos que recibió la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, que responden a su parecer a la "politización" de la jornada y al "sectarismo".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras una visita a la Quesería Valdecamas en Colmenar Viejo, la dirigente madrileña ha pedido "respeto para las mujeres que quisieron hacer huelga, para la que no quisieron o no pudieron así como por las que fueron a la manifestación y también para las que no".

"Es el colmo que una representante política que quiera ir a la manifestación y sumarse a esas reivindicaciones la abucheen. Me parece que eso es una muestra de sectarismo y de falta de respeto absoluta, que desgraciadamente lo que indica es que por parte de algunos sectores se quiso politizar la movilización", ha sostenido.

A su parecer dicha politización fue "un error" porque la sociedad española tiene que estar unida. En este sentido, ha defendido que cada persona es libre de utilizar los recursos y mecanismos que consideren para luchar contra la desigualdad y la brecha salarial.

Para Cifuentes, "si alguien se quiere adjudicar la bandera de los derechos de las reivindicaciones de las mujeres, mal estamos". La presidenta regional ha sostenido que la igualdad "preocupa a todos" y nadie es "más feminista por militar en un partido o en otro".

La dirigente madrileña ha reconocido que la movilización del 8M fue "histórica y masiva" y ha asegurado que comparte "al cien por cien las reivindicaciones". "Respeto absoluto a las quisieron aportar su grano de arena. Yo lo aporte de la mejor manera que sé hacer: trabajando", ha apostillado.