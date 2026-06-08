Cinco heridos, una de ellos grave tras un alcance de cuatro vehículos en la M-50 a la altura de Paracuellos

Accidente de tráfico en la M-50 a la altura de Paracuellos del Jarama. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de gravedad, otros tres moderados y una herida leve tras un alcance entre cuatro vehículos en la carretera M-50 a la altura del municipio de Paracuellos del Jarama.

En concreto, el accidente de tráfico se ha producido a las 16.14 horas de este lunes en el kilómetro 15 y al lugar han acudido dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid que han rescatado a la mujer herida grave que había quedado atrapada debajo de uno de los coches implicados, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Esta mujer de 52 años ha sido trasladada al Hospital de la Paz por Summa112, que también han llevado a una mujer de 49 y un hombre de 46 al Hospital Ramón y Cajal tras resultar heridos de carácter moderado.

Además, un hombre de 76 años también ha resultado herido de la misma gravedad que los dos anteriores y ha sido trasladado al Hospital Clínico San Carlos.

Por último, los sanitarios del Summa112 ha trasladado al Hospital Infanta Sofía a una mujer de 25 años que ha resultado herida leve. Guardia Civil se encarga de la investigación.