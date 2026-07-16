Cinco sanitarios del Summa 112 siguen en Venezuela para colaborar en la atención sanitaria tras los terremotos

Sanitarios del Summa 112 que han viajado a Venezuela como parte del equipo 'START' de la AECID - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco sanitarios de emergencias del Summa 112 se encuentran en Venezuela para colaborar en la asistencia sanitaria a las víctimas de los terremotos que se produjeron el pasado mes de junio, integrados en el equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se trata de dos enfermeras, dos técnicos en Emergencias y una psicóloga, que partieron en la segunda rotación el pasado domingo, según ha indicado la Comunidad de Madrid, que ha recordado que en total han sido 18 sanitarios del Summa 112 los que han viajado al país latinoamericano.

Este segundo equipo prosigue la labor iniciada por los siete compañeros que les precedieron, dos médicos, dos enfermeras y tres Técnicos en Emergencias Sanitarias, que salieron el pasado día 1 de julio y regresaron el lunes día 13.

Los integrantes del equipo START, conocidos popularmente como "los chalecos rojos", se eligen atendiendo a diferentes áreas de especialización sanitaria y proceden de diferentes comunidades autónomas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, para esta misión, por parte del Summa 112 se han desplazado doce profesionales que, junto con el resto de compañeros, han desplegado sobre el terreno una infraestructura asistencial equivalente a un centro de Atención Primaria, donde se atienden urgencias y cuestiones de salud de la población afectada por los seísmos.

Estos doce profesionales se suman a los seis que marcharon en primer lugar, el viernes 26 de junio, como Equipo de Intervención Sanitaria (EIS) de ERICAM (Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid).

En este caso, formaron parte de un contingente compuesto por 40 efectivos, entre Bomberos de la Comunidad de Madrid, equipos caninos de rescate y los sanitarios, y regresaron el pasado sábado 4 de julio.

A diferencia de los equipos de ERICAM, que son de rescate y primera intervención, los profesionales voluntarios que se incorporan al START conforman equipos de segunda intervención.

Su misión es paliar las deficiencias de infraestructuras y atención sanitaria que existe en el país como consecuencia de la catástrofe y su tiempo de trabajo en la zona es aproximadamente de un mes, por lo que viajan con todo el material necesario para trabajar con autonomía durante ese plazo.