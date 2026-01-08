Circulación interrumpida entre varias estaciones de la L7 de Metro por causas técnicas

Metro de Madrid, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la Línea 7 de Metro de Madrid se encuentra suspendido desde las 6 horas entre las estaciones de García Noblejas y Avenida de América, en ambos sentidos, por causas técnicas.

Según ha informado el suburbano en sus redes sociales, el tiempo estimado de solución es de más de dos horas.

Se ha habilitado un servicio sustitutivo gratuito de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para el tramo afectado.