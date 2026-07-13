Citado a declarar como querellado el alcalde de Móstoles por el caso de presunto acoso sexual y laboral

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado a declarar como querellado al alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, por el caso de presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Según ha adelantado el diario 'El País', el regidor tendrá que acudir a declarar el próximo 6 de octubre al juzgado. La citación se produce después de que la defensa recurriera en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra él por una exedil del PP.

En el escrito, la defensa solicitaba la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

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