La ciudad de Madrid arranca 2026 con un enero excepcionalmente lluvioso, con 88,6 l/m2, el doble que en 2025

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha arrancado 2026 con un mes de enero excepcionalmente lluvioso, en el que se han registrado con 88,6 l/m2, el doble que los datos del mismo mes del año anterior.

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha sacado a relucir la excepcionalidad de las lluvias durante su visita a las obras de la A-5 para asistir a la conexión de dos frentes de excavación del túnel.

Allí, el primer edil ha destacado que las obras del soterramiento avanzan conforme al calendario previsto, pese a haberse desarrollado en condiciones "no fáciles", marcadas por un mes de enero de lluvias excepcionalmente intensas, "el doble que en enero de 2025", lo que ha supuesto una dificultad añadida para la ejecución de los trabajos.

En concreto, durante enero de 2026 se acumularon 88,6 litros por metro cuadrado, frente a los 43,5 litros por metro cuadrado registrados en enero de 2025, según han trasladado a Europa Press fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Estas cifras sitúan el primer mes del año muy por encima de la media histórica de precipitaciones para enero en la capital, que se sitúa en 36,8 litros por metro cuadrado.