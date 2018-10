Ciudadanos acusa a la Comunidad de "dejadez absoluta" en el estadio del Rayo

Publicado 29/08/2018 15:30:31 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que el cierre del estadio del Rayo Vallecano es "la historia de un despropósito y una dejadez absoluta" por parte del Gobierno regional, recordando a la Comunidad que tiene la obligación de tenerlo en condiciones por ser de su propiedad.

Así lo ha señalado Aguado tras visitar las obras que se están realizando en un colegio de Valdebebas, donde ha criticado que el estadio lleve diez años sin "un solo euro". Su compañera de partido y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha querido recordar que cuando el Rayo ascendió a primera, se le prometió dinero para mejorar sus infraestructuras.

Al respecto, Aguado ha insistido en que no se trata de un problema de mantenimiento, sino de infraestructura. "Nos preocupa y mucho. El último partido no tuvo que haberse celebrado. Un niño se cayó y las gradas temblaban. No queremos una tragedia", ha destacando indicando seguidamente que su grupo ha pedido la comparecencia del consejero de Deportes, Jaime de los Santos, para que de explicaciones sobre el asunto.

"Queremos que explique cómo es posible que el estadio pueda abrir con 11.00 personas cuando es un partido inseguro que podía haber sido una tragedia", ha dicho.