Claraguilar llenará Teatros del Canal de música electrónica emocional el próximo 31 de enero con su espectáculo 'Figura'

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La artista escénica y multiinstrumentista Claraguilar llenará Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid de luces intensas y música electrónica emocional con su espectáculo inmersivo 'Figura' el próximo 31 de enero.

Así lo ha trasladado el espacio cultural en un comunicado, en el que ha señalado que la propuesta nace como homenaje del vínculo de la artista con el universo operístico y escénico.

El concepto del espectáculo, basado en su disco homónimo, está marcado por el concepto de "orquesta invisible" y cuenta con la colaboración con el estudio barcelonés Oscila (luces) y el diseñador Joan Ros (vestuario). En él, la electrónica, el ambient y el chamber-pop conviven bajo un halo operístico lleno de dramatismo.

'Figura' se preestrenó en el festival Sónar de 2023 y su presentación oficial llegó en 2024, coincidiendo con el lanzamiento del álbum. Desde entonces, ha recorrido festivales y salas de referencia como el Festival BAM, el Auditorio de Barcelona, el Festival Embassa't, Caixaforum Zaragoza y Kutxa Kultur Kluba Donosti entre otros.

UN ESPECTÁCULO BASADO EN SU DISCO 'FIGURA'

'Figura', El álbum homónimo en el que se basa el espectáculo, fue elegido mejor disco de electrónica por MondoSonoro en 2024 y le ha valido a Claraguilar para hacerse este año con el Premio de la Música Independiente.

Clara Aguilar (1992) ha consolidado su nombre en los últimos años como una de las creadoras más destacadas en diseño sonoro y bandas sonoras. Como compositora, se mueve entre el teatro (participando en más de cincuenta proyectos desde 2017), la danza (como sus colaboraciones con Marcos Morau/La Veronal), la performance (dirigiendo su pieza L'amour toujours o Pussy picnic) y el cine (como sus colaboraciones con Mikel Gurrea, Borga Cobeaga y Paco Caballero, entre otros cineastas).

Bajo el nombre artístico de Claraguilar, su álbum debut 'Mystery is all' explora la música electrónica a través de samples orquestales oscuros y sintetizadores. En 2022 estrenó 'Sounds of an imagined arca', un concierto inmersivo que imaginaba especies híbridas en un mundo postapocalíptico.