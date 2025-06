Los clásicos cobrarán vida en Teatros del Canal con homenaje al Corral de la Morería y el regreso del Ballet Español

Acogerán a compañías de artes escénicas afectadas por la dana de Valencia en este "buque insignia" de las artes escénicas madrileñas

Los clásicos del teatro, la música y la danza cobrarán vida en la nueva temporada 2025/2026 de Teatros del Canal, que arrancará por primera vez fuera de sus escenarios de la capital y llegará al Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa, y que contará con un homenaje al Corral de la Morería y el regreso del Ballet Español.

Así lo ha dado a conocer el director general de Teatros del Canal, Ruperto Merino, junto con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación de esta renovada programación que se basa es "recuperar, difundir y renovar el milenario patrimonio escénico" que este año rinde homenaje a los artistas que triunfan "fuera de las fronteras".

Lo hará a través de un centenar de espectáculos de danza, teatro, música y artes vivas, que reflejan "la realidad de Madrid, casa de todos, libre, plural, sin censura, alegre, valiente y creativa", ha subrayado la presidenta madrileña.

Además, ha indicado que en la pasada temporada más de 126.000 espectadores pasaron por sus salas, con una media que supera las 18.000 personas cada mes, rozando el 90% de ocupación, convirtiendo a Teatros del Canal en el "buque insignia" de las artes escénicas madrileñas. Díaz Ayuso ha subrayado también que los teatros madrileños acogerán la próxima temporada a compañías de artes escénicas afectadas por la dana de Valencia.

CERVANTES, LA 'DAMA BOBA' DE LOPE DE VEGA O CALDERÓN DE LA BARCA

La cita cultura de la nueva temporada contará con la presencia de reconocidas figuras del panorama nacional e internacional, como el dramaturgo José Luis Alonso de Santos, la actriz Isabelle Huppert, el cantaor Niño de Elche o el bailaor Marco Flores.

La recuperación del patrimonio teatral español es uno de los principales objetivos de este nuevo curso que abrirá en julio con 'Hacia ecos de lo sagrado', obra en la que Ana Zamora rescata la dramaturgia medieval y renacentista. Asimismo, estará representado el 'Siglo de Oro con Numancia', de Miguel de Cervantes, de la mano de Alonso de Santos; 'El teatro del mundo' de Calderón de la Barca de la compañía española For the fun of it, y una nueva versión de Josep Maria Mestres de 'La dama boba' de Lope de Vega.

Asimismo, el público podrá disfrutar de la interpretación de la actriz Isabelle Huppert en 'Bérénice', de Jean Racine, un monólogo dirigido por el italiano Romeo Castellucci.

También habrá reconocidos nombres de la escena como el director inglés Declan Donella con su versión de 'Medea' de Eurípides, y del albanés Mario Banushi, con 'Miami'. Canal Hispanidad aportará 12 propuestas en los que serán protagonistas Argentina y Chile con producciones basadas en obras de William Shakespeare. Dramaturgos como Calixto Bieito, Gabriel Chamé, Romina Paula y Luciana Acuña firmarán las representaciones, mientras que Guillermo Calderón adaptará 'Feos', de Mario Benedetti.

En total, el Centro Dramático y Coreográfico de la Comunidad de Madrid albergará representaciones de 20 países, que aportarán 19 estrenos absolutos, 17 en España y 23 en la región. De ellos, 35 espectáculos serán de danza, 30 de teatro, 21 de música y siete de artes vivas.

'VIAJE EL AMOR BRUJO' DEL BALLET ESPAÑOL

La nueva temporada marcará el regreso del Ballet Español de la Comunidad de Madrid con el estreno de 'Viaje al amor brujo', una creación inspirada en la célebre obra de Manuel de Falla. Las coreografías correrán a cargo de Estévez/Paños y Compañía y de la reconocida bailaora Olga Pericet.

Completan la programación grandes nombres de la escena internacional como el Ballet de Montecarlo y el premio Olivier, Russell Maliphant, junto a los destacados artistas Eduardo Guerrero y Jesús Carmona. Asimismo, Canal Baila mostrará el talento de Anna Borras, Estela Alonso, Lucía Campillo o Iker Rodríguez.

Además, se celebrarán los 70 años del Corral de la Morería con las actuaciones de Marco Flores, Belén López, Ana Morales o David Coria, y Morería de Carlos Rodríguez con la bailaora Blanca del Rey en Morería.

La coreógrafa Carmen Werner estrenará su nuevo proyecto 'Delicada Caída', mientras que los ritmos y lenguajes escénicos africanos llegarán de la mano de Gregory Maqoma y la Vuyani Dance Theatre, así como del creador español Dani Pannullo, que presentará 'Contellations'.

También habrá espacio para las tradiciones escénicas de Corea del Sur con la compañía Goblin Party. Por su parte, la Sala de Cristal y los vestíbulos de los Teatros del Canal se transformarán en escenarios para las artes vivas y performáticas con propuestas de creadores como Cabosanroque (Petrotuning), Cuqui Jerez o Amaia Bono.

La música llegará con 'El orgullo de quererte', una zarzuela contemporánea dirigida por Albert Boadella e interpretada por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

A continuación, 'Under the shadow' ofrecerá una original fusión de temas barrocos con sonoridades pop y jazz, interpretados por la voz del contratenor Carlos Mena. La programación se completará con propuestas contemporáneas como 'Los estunmen', de Fernando Velázquez, y los conciertos de Bromo, Abul Mogard & Grand River. Suma Flamenca, Suma Joven, el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), Teatralia, el Festival de Otoño, Madrid en Danza, el Festival de la Guitarra y Riesgo completan la temporada 2025/26.