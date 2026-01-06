Clásicos, creación en español y grandes nombres europeos protagonizan la cartelera de Teatros del Canal en 2026

Teatros del Canal acogerá en abril 'Bérénice', una de las grandes citas para el primer semestre - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Teatros del Canal inaugura el año 2026 con una cartelera teatral marcada por los grandes textos clásicos, la creación contemporánea en español y la presencia de destacados nombres de la escena europea durante el primer semestre.

Así, el espacio acogerá en sus tablas del 18 al 22 de febrero 'Sombras, por supuesto', de la autora y directora argentina Romina Paula, una propuesta de carácter íntimo que aborda la memoria y los vínculos personales desde una mirada contemporánea y contenida.

A comienzos de marzo, los días 5, 6 y 7, llegará 'Golem', de Amos Gitai. El director israelí revisita este mito fundacional de la cultura europea para reflexionar sobre los límites de la creación y sus consecuencias, en una puesta en escena de fuerte carga visual y política.

Del 18 al 21 de marzo, Martina Cabanas presentará 'La curva del tiempo', una dramaturgia que combina ciencia y emoción para indagar en la percepción del tiempo y en la fragilidad de las relaciones humanas, estableciendo un diálogo entre la creación española y la escena argentina.

Entre el 26 de marzo y el 19 de abril podrá verse 'La vida extraordinaria', de Mariano Tenconi, interpretada por Malena Alterio y Carmen Ruiz. La obra propone un relato que transita entre lo épico y lo cotidiano para narrar el paso del tiempo y la persistencia del amor, consolidando a Tenconi como una de las voces más reconocibles de la dramaturgia latinoamericana actual.

La programación internacional continuará los días 4 y 5 de abril con 'The Summit', de Christoph Marthaler, una producción del Théâtre Vidy-Lausanne en la que el creador suizo despliega su característico lenguaje coral, combinando música, humor y una mirada crítica sobre la sociedad contemporánea.

Del 10 al 12 de abril, Teatros del Canal acogerá una de las grandes citas de la temporada: 'Bérénice', dirigida por Romeo Castellucci e interpretada por Isabelle Huppert. El montaje convierte la tragedia de Racine en un intenso monólogo sobre el poder y la soledad, marcado por la radicalidad estética del director italiano.

Los días 24 y 25 de abril se presentará 'Mami', de Mario Banushi, una pieza de carácter visual y sensorial que explora la relación entre una madre y su hijo a través de la imagen, el silencio y una cuidada poética escénica.

Del 29 de abril al 2 de mayo llegará 'Feos', dirigida por Aline Kuppenheim con la compañía De Teatro y Su Doble. Se trata de una adaptación de la novela de Mario Benedetti que reflexiona sobre la exclusión, el deseo y la mirada ajena, reforzando el vínculo de Teatros del Canal con la escena chilena.

También entre finales de abril y comienzos de mayo, del 30 de abril al 3 de mayo, se podrá ver 'Medea', en versión de Declan Donnellan. El director británico regresa al mito clásico de Eurípides con una lectura contemporánea centrada en la violencia, el exilio y la condición humana.

La mirada al patrimonio teatral español llegará del 28 de mayo al 14 de junio con 'La dama boba', de Lope de Vega, en una nueva puesta en escena dirigida por Josep Maria Mestres. El montaje plantea una revisión contemporánea de uno de los grandes títulos del Siglo de Oro.

Del 10 al 21 de junio será el turno de 'Quien sea llega tarde', dirigida por Paco de la Zaranda. La compañía despliega su reconocible poética en una pieza que reflexiona sobre el tiempo, la espera y la existencia humana desde una escena austera y esencial.

Teatros del Canal cerrará el primer semestre del 2026 con 'Los lunes al sol' (del 17 al 28 de junio), adaptación teatral de la conocida obra cinematográfica de Fernando León de Aranoa, que traslada al escenario un relato sobre la dignidad, la precariedad y la memoria colectiva reciente.