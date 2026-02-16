El Clínico San Carlos sumará diez nuevos quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria para 40.000 cirugías anuales

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, visita las obras del Hospital Clínico San Carlos - EUROPAPRESS

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital público Universitario Clínico San Carlos de la capital, cuyas obras de modernización se encuentran actualmente se encuentran en la fase tres de las cuatro previstas, tiene previsto contar a partir de finales de este año o principios del próximo con diez nuevos quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria para sumar 40.000 cirugías anuales.

Las obras de remodelación de esta tercera fase, con una inversión de 20,7 millones de euros, permitirán sumar diez nuevos quirófanos, un área de Oftalmología y una nueva central de producción del frío, unos trabajos que supondrán actuar en 10.768 metros cuadrados.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha supervisado hoy la remodelación integral que se está llevando a cabo en el Pabellón C del complejo, que albergará toda la actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria, que se trasladará desde su ubicación actual.

"Van a ser 10 quirófanos que van a estar al servicio del Sistema Madrileño de Salud con unas 40.000 cirugías anuales en cirugía mayor ambulatoria, con lo cual también estamos trabajando en mejorar el proceso en el que transita el paciente", ha destacado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

En concreto, en la planta -1 habrá 15 nuevas consultas de Digestivo, salas de espera, un área de esterilización y otra administrativa; la baja se destinará a un Hospital de Día Quirúrgico con 40 espacios para usuarios y acompañantes y 10 puestos pre y postquirúrgicos, además de cinco consultas de Preanestesia y la Unidad del Dolor; por su parte, la primera contará con 10 quirófanos de nueva creación y otros 10 puestos pre y postquirúrgicos. A todo ello se sumarán 227 nuevos profesionales.

Según ha explicado Matute, estos nuevos recursos de la sanidad pública madrileña integrarán tecnología de vanguardia, robótica y diagnóstico por imagen de última generación, dispositivos que aportarán "mayor precisión y seguridad, una optimización de la experiencia del paciente y una reducción del tiempo de recuperación.

Por su parte, la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial harán posible "acometer más procedimientos en menos tiempo y mejorar el seguimiento postoperatorio de los usuarios", ha añadido.

UN ACCESO INDEPENDIENTE

Las obras en el Pabellón C de esta III fase de modernización del Clínico San Carlos también contemplan la creación de un acceso independiente para facilitar el flujo de los pacientes y sus acompañantes.

Tras la demolición de la tabiquería interior del edificio y de sus patios interiores, actualmente se está trabajando en la nueva estructura del recinto, que se está reforzando con la instalación de vigas y micropilotes. En cualquier caso, se conservará el aspecto exterior del hospital, con sus mismas fachadas debido a su valor histórico.

En 2025, el centro hospitalario registró alrededor de 31.000 ingresos, más de 157.000 urgencias, más de 90.000 sesiones en hospitales de día y más de un millón de consultas externas. Las obras de remodelación cuentan con financiación de fondos europeos.

PLAN DIRECTOR DE ACTUACIONES

La reforma del Hospital Clínico San Carlos comenzó con la fase 0 de remodelación del servicio de urgencias en el año 1991. Posteriormente, en el año 1996 comenzaron las obras de la fase I, que consistían en la remodelación del área sur del hospital. Esta reforma afectó al 46% de la superficie del centro y sus obras concluyeron en 2002.

Por otra parte, en 2005, como consecuencia del aumento de la demanda asistencial del Hospital Clínico motivada por el incremento de la población, se llevó a cabo una reforma y ampliación del servicio de Urgencias de este centro, cuyas obras finalizaron en septiembre de 2009 y que consistieron en que la superficie de urgencias se duplicó.

La Fase II del Plan Director del Hospital Clínico San Carlos comenzó en 2007 y consistió principalmente en la transformación de las habitaciones de este centro que contaban con hasta seis camas en habitaciones "confortables", una actuación que finalizó en octubre de 2011.