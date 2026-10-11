La cocaína lidera las demandas de tratamiento en Proyecto Hombre, que atendió a más de 8.000 personas en 2025

Más de 8.000 madrileños fueron atendidos en Proyecto Hombre en 2025. - PROYECTO HOMBRE

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.058 madrileños fueron atendidos en Proyecto Hombre Madrid en 2025 y más de 2.440 contactaron con su Servicio de Información y Asesoramiento con la cocaína como la principal sustancia por la que solicitaron ayuda, según ha recogido la ONG en un comunicado.

Estos datos se han dado a conocer en la Memoria de actividad que presenta este sábado la entidad con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. El informe, en el que se recogen las principales sustancias y adicciones comportamentales por las que se demanda tratamiento, así como el perfil medio de las personas que acceden a tratamiento y otros datos relevantes, permite "conocer y comprender mejor la realidad actual de las adicciones en la Comunidad de Madrid".

De las 8.058 personas atendidas en Proyecto Hombre Madrid en los diferentes servicios que ofrece la entidad, 6.784 lo hicieron por conductas adictivas, relacionadas o no con sustancias.

De estas, el 91,7% recibieron tratamiento en medio ambulatorio, ya que la mayoría de los recursos que tiene la ONG son de este carácter.

En concreto, la cocaína (40,82%) y el alcohol (27,77%) fueron las principales adicciones por las que los adultos solicitaron ayuda profesional en Proyecto Hombre Madrid, seguidas de los opiáceos (11,20%) y los derivados del cannabis (10,58%).

Respecto a las adicciones comportamentales, las de mayor prevalencia fueron el juego patológico y el sexo. Uno de los datos "más relevantes" es que más del 30% de los adultos atendidos solicitó tratamiento en Proyecto Hombre cuando la adicción llevaba presente entre 10 y 20 años.

INCREMENTO EN LA EDAD DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO

El portavoz de Psicología de Proyecto Hombre, Pablo Llama, ha señalado en una entrevista a Europa Press, que a pesar de que no hay diferencias significativas respecto a otros años, hay un incremento de la edad de las personas atendidas. El mayor porcentaje de los adultos atendidos tenía entre 36 y 45 años, seguidos de quienes tenían entre 46 y 55 años.

Además, según señala Llama, este aumento de la edad que se observa va ligado al hecho de que lleven mucho tiempo con "un problema de adicción". "El perfil tipo sería un varón más o menos de unos 45 años que lleva unos 15 o 20 años ya con un proceso adictivo en curso", puntualiza, para después remarcar que sería "muy importante" poder trabajar con la persona antes con el fin de quitar "mucho sufrimiento tanto a él como a su entorno".

Consideran que muchas personas no solicitan ayuda profesional hasta que la adicción afecta "gravemente" a diferentes áreas de su vida, aunque el problema comience mucho antes.

En cuanto a la patología dual, es decir, la presencia simultánea de un trastorno adictivo y otro trastorno mental, las mujeres siguen presentando un porcentaje más elevado (14,91%) que los hombres (13,31%), unos porcentajes que ascienden al 40% y al 30% respectivamente durante el proceso de evaluación y diagnóstico.

Los trastornos de personalidad, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad son los más comunes entre las mujeres, mientras que en los hombres los que más prevalecen son los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

LOS PERFILES MÁS COMUNES, EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 36 Y 45 AÑOS

Los perfiles más comunes tiene una edad comprendida entre los 36 y los 45 años, con formación universitaria o bachillerato, y trabajo, que en el momento de iniciar el tratamiento convive con su familia de origen, con su pareja con o sin hijos, o solo.

La principal sustancia por la que demanda tratamiento es la cocaína (43,98%), seguida por el alcohol (25,42%), sustancias que lleva consumiendo entre 10 y 15 años.

Respecto a las mujeres tienen una edad comprendida entre los 36 y los 45 años, con estudios universitarios y trabajo, que convive con su familia de origen, con su pareja con o sin hijos, o sola. La princpal sustancia por la que demandan tratamiento es el alcohol (37,82%), seguida por la cocaína (27,27%), presentando entre 5 y 10 años de consumo.

En cuanto a su distribución, aunque los hombres siguen representando un elevado porcentaje (el 74,58%), se ha registrado un incremento en el número de mujeres que solicitan ayuda profesional (25,42%), una tendencia que se viene repitiendo en los últimos años, favorecida por "las acciones de sensibilización y prevención desarrolladas desde esta y otras entidades e instituciones".

En este sentido, Llama ha destacado que los centros atienden a más mujeres en los últimos años porque antes estaban "más estigmatizadas y se tendían a esconder más", una situación que también dificultaba que solicitaran ayuda. En este sector, el psicólogo ha indicado, que ha subido bastante el consumo de benzodiazepinas.

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN MENORES Y JÓVENES

Los derivados del cannabis (56,41%), el alcohol (31,78%) y la cocaína (8,31%) fueron las principales adicciones por las que los menores y jóvenes solicitaron ayuda en 2025.

Además de estos consumos, preocupa el incremento de otras sustancias como opiáceos, anfetaminas, popper o mefredona, destacando especialmente el uso inadecuado de benzodiacepinas.

En cuanto a las adicciones comportamentales, el juego, y en concreto los videojuegos, es la adicción comportamental con mayor prevalencia, habiéndose incrementado "de forma considerable" las relacionadas con el sexo.

También en este servicio se ha registrado un incremento en la edad de las personas atendidas. En 2025, el grupo más numeroso fue el de los pacientes que tenían 17 años, seguido de quienes tenían entre 19 y 25 años.

En grupo etario las mujeres presentan mayor porcentaje de patología dual (47,37%) que los hombres (27,05%). En mujeres, los trastornos por trauma o estrés, los trastornos alimentarios y los trastornos de personalidad son los más comunes, y en hombres lo son los trastornos depresivos, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y los trastornos de personalidad.

LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA EN ADICCIONES

Llama explica que, cuando una persona inicia el tratamiento, este se aborda de manera individualizada en cada caso, aunque en ocasiones también se recurre a la psicoterapia de grupo. Para ello, Proyecto Hombre cuenta en la región con una red formada por 180 trabajadores, entre psicólogos, enfermeros, psiquiatras, médicos y trabajadores sociales.

Respecto al área de la psicología, Llama cuenta que, cuando se aborda un proceso de adicción, es "muy importante" intentar lograr la abstinencia de la conducta adictiva porque, a su juicio, es "lo que más contamina".

"Alguien se vuelve adicto porque la conducta adictiva, la sustancia a la que la persona sea adicta, le sirve para algo. Tiene un para qué y tiene un por qué, una función", detalla.

En este sentido, el psicólogoo ha explicado que, para resolver el problema, lo primero que hay que hacer es "parar la conducta adictiva" y, posteriormente, "desentrañar todas esas causas y factores que mantienen esa conducta" porque la persona es consciente de que "ha perdido un poquito el control".

Por todo ello, desde Proyecto Hombre animan a la gente a pedir ayuda "sin ningún compromiso". Llama incide en la importancia de pedir ayuda antes de que el problema se prolongue durante años, ya que, en la mayoría de los casos, las personas que acuden a tratamiento llevan 15 o 20 años de proceso adictivo.