El coleccionismo japonés llega a intu Xanadú con la apertura de la tienda Gashapon con 388 máquinas oficiales

COMUNICADO: La fiebre por el coleccionismo japonés llega a intu Xanadú con la mayor tienda Gashapon de España - INTU XANADÚ

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiebre por el coleccionismo japonés aterriza oficialmente en la Comunidad de Madrid con la apertura en intu Xanadú de la Gashapon Bandai Official, una de las tiendas más grandes de su categoría con 388 máquinas oficiales y un catálogo en expansión.

"Gashapon no es solo coleccionismo: es ritual, es sorpresa, es la emoción de no saber qué cápsula va a caer. Queríamos que España tuviera por fin un espacio a la altura de las mejores tiendas de Tokio, y eso es exactamente lo que es Xanadú", afirman desde Bandai España, según recoge el complejo comercial en un comunicado.

El concepto Gashapon --término onomatopéyico que evoca el sonido de la manivela ('Gasha') y la caída de la cápsula ('Pon')-- nació en Japón en 1977 de la mano de Bandai y se ha convertido en un fenómeno cultural global.

Lo que comenzó como un entretenimiento de barrio en Tokio es hoy un mercado de más de 60.000 millones de yenes anuales solo en Japón, con tiendas que reciben millones de visitantes al año.

El local de intu Xanadú nace con vocación de catálogo dinámico: nuevas referencias llegan cada semana directamente desde Japón incorporando los últimos lanzamientos del mercado nipón. Esto significa que cada visita a la tienda es "distinta a la anterior" ya que el coleccionista que vuelva tras unas semanas encontrará nuevas piezas y series para poder completar su colección.

El catálogo de la tienda Gashapon reúne lo mejor del anime y el manga contemporáneo: desde clásicos como Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen; fenómenos actuales (Chainsaw Man, Dandadan, Frieren, Spy x Family); iconos universales como Kirby, Pokémon, Sanrio, Studio Ghibli y el Flat Gashapon, hasta una evolución del formato clásico diseñada para papelería, accesorios planos y piezas de diseño.

Así, se podrán encontrar desde piezas asequibles hasta ediciones limitadas de alta gama difíciles de encontrar fuera de Japón para coleccionistas de todos los niveles y edades.