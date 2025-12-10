Colectivos vecinales y ecologistas marcharán el domingo para exigir la paralización de la incineradora de Valdemingómez

Archivo - Varias personas en fila llegan hasta la Incineradora de Valdemingómez para reclamar su cierre, a 22 de enero de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Colectivos vecinales y ecologistas volverán a marchar a las 11 horas de este domingo para exigir la paralización de la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

En un comunicado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha señalado que se trata de la séptima acción que se lleva a cabo de este tipo para reclamar al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida el "cese inmediato" de la actividad de la incineradora.

La protesta, convocada por la Mesa por el cierre de la Incineradora --compuesta por FRAVM y la Plataforma Ecologista Madrileña--, partirá desde la estación de Metro de Valdecarros y tendrá unos 9 kilómetros de recorrido.

La Mesa alerta que la incineradora de Valdemingómez "no ha adaptado" sus instalaciones ni sus procedimientos a la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019, "algo que debería haber hecho antes del 3 de diciembre de 2023".

Según explican, ya han pasado dos años de ese límite y el Ayuntamiento "sigue sin implementar mejoras como un sistema de Gestión Ambiental adecuado con su correspondiente Plan de Gestión de Accidentes, o comparativas de emisión de contaminantes fundamentales para poder cumplir el actual Reglamento de Emisiones Industriales".

La normativa europea incluye las llamadas mejores técnicas disponibles (MTD) para la incineración de residuos, que para la Mesa "no son un capricho". "Son el estándar mínimo para que una instalación peligrosa como ésta funcione con garantías razonables de seguridad", indican, al tiempo que afean a Ayuntamiento y Comunidad de Madrid "no hacer nada" por la seguridad.

"Ayuntamiento y Comunidad están permitiendo que la incineradora funcione sin cumplir las exigencias europeas que la propia Administración ha asumido. Es difícil llamar a esto de otra manera que no sea ilegalidad y temeridad. Si estuviésemos hablando de un hospital, una presa o una central química, nadie aceptaría que siguiera funcionando sin los sistemas de seguridad actualizados; con Valdemingómez lo están permitiendo desde hace años y aquí no pasa nada", denuncian los colectivos de la Mesa.

"OPORTUNIDAD PERFECTA" PARA SU CIERRE

Por otro lado, la entidad ha señalado que el actual contrato de la incineradora concluye el 31 de diciembre de 2025, una "oportunidad perfecta" para "planificar su cierre ordenado y apostar por un modelo de residuos sin incineración". Sin embargo, lamentan que el Ayuntamiento se plantee prolongar la quema de residuos hasta 2040.

"Frente a la apuesta por la gestión de residuos con incineración y vertedero, hay otro camino. Muchas ciudades europeas están reduciendo de forma drástica la cantidad de residuos mezclados que generan (...). Madrid podría estar en ese grupo de ciudades pioneras, pero sus responsables políticos prefieren mirar hacia otro lado y garantizar beneficios a las grandes empresas del sector", lamenta la organización.

En esta séptima Marcha por el cierre de la incineradora de Valdemingómez se volverán a compartir las seis exigencias de los colectivos para la instalación. En concreto, la parada "inmediata" de los hornos mientras la planta "no cumpla plenamente con las Mejores Técnicas Disponibles establecidas por la UE"; un Plan de Cierre definitivo y desmantelamiento para 2026 y la creación de una comisión de seguimiento.

Igualmente, relaman la licitación y puesta en marcha de un contrato de mediciones mensuales por un organismo o empresa independiente y transparencia en los datos; uso de bioensayos para controlar las emisiones y la aprobación de una Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos para la ciudad de Madrid.