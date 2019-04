Colegio de Médicos remarca que la homosexualidad no es enfermedad y censura los cursos que plantean su curación

Publicado 22/04/2019 15:39:34 CET

El Colegio de Médicos de Madrid ha manifestado, tras opiniones de representantes de la Iglesia católica relativas a tratamientos para revertir la homosexualidad, que la orientación sexual no es una patología y rechaza que entidades ajenas a la disciplina médica aludan a terapias de curación o lo que es "anormal" en base a creencias.

Así lo ha indicado la institución colegial, que agrupa a más de 45.000 facultativos, en relación a la polémica sobre los cursos sobre homosexualidad vinculados al Obispado de Alcalá.

"La orientación sexual no está considerada como una enfermedad y que, de hecho, no consta en ninguna guía de práctica clínica como tal", ha enfatizado el ICOMEM para recalcar que esta condición "no es motivo de discriminación para ninguna de las facetas del desarrollo humano" en el mundo occidental.

Aparte, añade que las funciones diagnósticas o terapéuticas "son competencia de la profesión médica en base a evidencias científicas y nunca a creencias".

También indica que una de las funciones del Colegio de Médicos es "velar para que la ciudadanía tenga una información clara y rigurosa de cuáles son las prácticas médicas saludables y que quienes las apliquen o recomienden basen su actuación en estrictos criterios científicos y éticos".

"Por lo tanto, rechaza la intervención de entidades ajenas a la Medicina para ilustrar a la ciudadanía sobre lo que es anormal o una enfermedad y cuáles deben ser los comportamientos consecuentes", concluye la institución colegial.