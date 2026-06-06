El Colegio San Agustín, centro que visitó León XIV en 2013, se transforma en albergue para más de 2.000 peregrino

June 3, 2026, Citta' Del Vaticano: An handout image provided by Vatican Media shows Pope Leo XIV during his weekly General Audience in Vatican City, 3 June 2026. ANSA/VATICAN MEDIA ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 peregrinos dormirán este sábado entre colchonetas desplegadas en el patio del Colegio San Agustín, un centro educativo situado a escasos metros del Estadio Santiago Bernabéu y la Plaza de Lima, convertido por unas horas en un gran albergue juvenil a la espera de la llegada del Papa León XIV, que visitó este centro en 2001 y 2013 cuando era Prior General de la Orden de San Agustín.

Estos peregrinos, procedentes de las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares, pernoctarán en este centro de la calle Padre Damián por su proximidad a la Plaza de Lima, donde León XIV presidirá la Vigilia de Jóvenes, y a la Plaza de Cibeles, escenario de la misa y la procesión del Corpus Christi del domingo.

Desde primera hora de este sábado, los patios, pabellones y zonas comunes del colegio comenzarán a llenarse de sacos de dormir, mochilas y grupos de jóvenes llegados desde distintos puntos de España, en una estampa poco habitual para un centro educativo acostumbrado al bullicio escolar y que este fin de semana se convertirá en uno de los principales puntos de acogida de peregrinos de la capital. Los grupos vinculados a la familia agustiniana acudirán juntos a la Vigilia, formando largas columnas de jóvenes que recorrerán el Paseo de la Castellana y las calles aledañas.

Además de estos peregrinos, Rosa Martín, del departamento de Comunicación de la Orden de los Agustinos en España, señala en declaraciones a Europa Press que durante el fin de semana se alojan en el polideportivo del mismo centro 300 peregrinos que proceden de colegios o parroquias de los Agustinos de ciudades como Bilbao, Málaga, Sevilla o Ceuta. Todos juntos llenarán las calles del Paseo de la Castellana para participar en la Vigilia y la Misa.

En total, la familia Agustina --entre colegios y parroquias-- acogerán un total de 8.000 peregrinos durante la visita del Papa. En concreto, en el Colegio Agustiniano, el Colegio Inmaculada Concepción, el Colegio San Agustín, el Colegio Valdeluz y el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

Para recibir a tantos peregrinos, que son en su mayoría jóvenes, el colegio ha suspendido todas las actividades deportivas este fin de semana hasta el lunes inclusive. Además, la Diócesis de Madrid les ha proporcionado 32 cubos de basura y han instalado baños químicos, a pesar de que el colegio cuenta con vestuarios y baños para garantizar la comodidad de los peregrinos.

Por su parte, los alumnos más pequeños han llenado los pasillos y aulas de dibujos y mensajes de bienvenida, mientras que miembros de la comunidad agustiniana han elaborado pulseras con símbolos vinculados a León XIV y han adornado la fachada del colegio para recibir al Pontífice.

El colegio hace una previa a la visita del Papa este sábado a las 12.30 horas. Los agustinos celebrarán un macroencuentro con una misa en la que participarán todos los peregrinos. Para atenderles habrá 138 voluntarios entre jóvenes, padres, religiosos o docentes de un total de 2.600 que participarán en los actos de este fin de semana.

"UNA PERSONA ATENTA, CERCANA Y HONESTA"

La estrecha relación entre el Papa León XIV y el Colegio San Agustín se debe a que el Pontífice pertenece a la Orden de San Agustín. Antes de ser Papa, Robert Prevost fue Prior General de la Orden entre 2001 y 2013 y durante ese periodo visitó en varias ocasiones el colegio. Allí mantuvo encuentros con profesores, alumnos y la comunidad agustiniana.

Martín destaca, que aunque ella no le conoce personalmente, los religiosos de la Orden o docentes de la institución que le conocen destacan que es una "persona sensata, prudente, cercana, amable y atenta", por ello reciben con "mucha emoción, alegría e ilusión" su visita a la capital. "Hay un sentimiento especial de cercanía y lo viven como algo muy propio", remarca, al tiempo que añade que tienen muchas ganas de verle y escucharle.

Además, el colegio recibió con "entusiasmo" su elección como Papa, no solo por ser el primer Papa agustino, sino por haber pasado por sus instalaciones y mantener un gran vínculo con la comunidad educativa.

"UN MOMENTO HISTÓRICO" PARA QUE ESCUCHEN CATÓLICOS Y NO CATÓLICOS

Martín confirma que estará presente en algunos de los actos del Papa con el fin de captar el ambiente de los fieles, de cómo lo están viviendo y poder aportar una lectura agustiniana de lo que el Papa hace y dice, en definitiva qué partes de su mensaje tienen que ver con San Agustín y con la espiritualidad agustiniana.

"Estamos muy ilusionadas por poder vivir estos días y poder formar parte de la cobertura de un acto tan importante, de un momento histórico", subraya emocionada.

Por último, Martín insiste en que el Papa habla del Evangelio y su mensaje es "para todos", tanto para católicos como para no católicos y por tanto, insta a todo el mundo a ver y escuchar a León XIV en alguno de sus actos en España.

"Él habla de unidad, de paz, de escuchar o acoger. Este mensaje es para toda la humanidad", remarca, para a continuación puntualizar que el mensaje del Papa "no deja a nadie fuera".