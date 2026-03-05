Los colegios de la Comunidad que impartirán ESO en el próximo curso se duplican y superarán el centenar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026 - Diego Radamés - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el próximo curso 2026/27 se duplicarán los colegios que imparten los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), medida que comenzó el pasado mes de septiembre con 52 centros autorizados y a la que se sumarán otros 49, hasta superar el centenar (101).

Así lo ha dado a conocer Díaz Ayuso en el transcurso de su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid. Esta iniciativa, que se implanta de manera progresiva en 1º y 2º de ESO, tiene como objetivos proteger a la infancia y a la preadolescencia, combatir el fracaso escolar y el abandono de los estudios, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso y hábitos de alimentación.

En el periodo de escolarización para el curso 2026/27 que se inicia el próximo 11 de marzo, las familias de los estudiantes que actualmente están cursando 6º de Primaria en estos 101 centros podrán optar por matricular a sus hijos en su mismo colegio de siempre para comenzar Secundaria.

Por su parte, los estudiantes que ya están cursando 1º en los 52 centros autorizados el año anterior pasarán a 2º en estas mismas instalaciones, antes de tener que cambiarse a su instituto de referencia con su plaza garantizada, y ya con 13-14 años, para iniciar 3º y 4º de la ESO. En total, la medida beneficiará a más de 5.000 escolares en el año académico 2026/27.

Durante los últimos meses, los 49 nuevos centros han aprobado incorporarse a este programa a través de sus consejos escolares, en los que están representados el equipo directivo, maestros, personal de administración y servicios, padres y responsables municipales.

Los técnicos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han verificado que cumplen los requisitos de instalaciones y espacios suficientes para atender a los alumnos, por lo que ya se les ha comunicado que se convertirán en CEIPSO (Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria) desde septiembre.

Tras lo que consideran un "éxito" en la implantación del actual curso escolar, este modelo llegará en 2026/27 a centros ubicados en un total de 35 localidades, 16 de las cuales son nuevas incorporaciones (Pedrezuela, Algete, Carabaña, Coslada, Estremera, Fresno de Torote, Fuentidueña, Loeches, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Colmenarejo, Quijorna, Brunete, Móstoles, Parla y Torrejón de Velasco).

Por Direcciones de Área Territorial, la DAT capital es la que mayor número de centros acumula, con 37 repartidos en 15 de los 21 distritos, seguida de la DAT Sur (27), Este (19) Norte (12) y Oeste (6). Por municipios, además de la capital, las que más colegios tendrán con este modelo son Leganés (7), Alcorcón (5) y Alcalá de Henares y Alcobendas, con 4 cada una.

RELACIÓN DE NUEVOS COLEGIOS QUE INCORPORAN LA ESO DESDE EL PRÓXIMO CURSO 2026/27

En la Dirección de Área Territorial (DAT) Norte serán: CEIP Valdepalitos (Alcobendas) CEIP Miguel Hernández (Alcobendas) CEIP San Miguel (Pedrezuela) CEIP Obispo Moscoso (Algete) CEIP Silvio Abad (San Sebastián de los Reyes)

En la zona oeste se encuentran: CEIP Fernando de los Ríos (Las Rozas de Madrid) CEIP Las Veredas (Colmenarejo) CEIP Príncipes de Asturias (Quijorna); mientras que en la este se están: CEIP Antonio Machado (Alcalá de Henares) CEIP Espartales (Alcalá de Henares) CEIP Juan de Austria (Alcalá de Henares) CEIP Santa Lucía (Carabaña) CEIP Alfredo Landa (Coslada) CEIP Séneca (Coslada) CEIP San Esteban (Coslada) CEIP Carlos Ruiz (Estremera) CEIP Serracines (Fresno de Torote) CEIP Alarilla (Fuentidueña de Tajo) CEIP Conde Duque de Olivares (Loeches) CEIP Enrique Tierno Galván (San Fernando de Henares) CEIP Gabriel y Galán (Torrejón de Ardoz)

En la capital, incorporarán la ESO: CEIP Juan de Zaragüeta (Hortaleza) CEIP Luis Cernuda (Hortaleza) CEIP Garcilaso de la Vega (Hortaleza) CEIP Filósofo Séneca (Hortaleza) CEIP María de Villota (Villa de Vallecas) CEIP Nuestra Señora de la Concepción (Ciudad Lineal) CEIP Bravo Murillo (Fuencarral-El Pardo) CEIP Luis de Góngora (Fuencarral-El Pardo) CEIP Regimiento Inmemorial del Rey (Moratalaz) CEIP Pasamonte (Moratalaz) CEIP Pío Baroja (Moratalaz) CEIP Alameda (San Blas-Canillejas) CEIP Alfonso X El Sabio (Vicálvaro) CEIP Carlos Sainz de los Terreros (Puente de Vallecas) CEIP Puerto Rico (Usera) CEIP Rosa Luxemburgo (Moncloa-Aravaca) CEIP EE.UU.-Huarte de San Juan (Moncloa-Aravaca) CEIP República de Uruguay (Latina).

Por último, en la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur serán: CEIP Chaves Nogales (Alcorcón) CEIP Jesús Varela (Alcorcón) CEIP San José de Valderas (Alcorcón) CEIP Batalla de Brunete (Brunete) CEIP Andrés Manjón (Fuenlabrada) CEIP Pío Baroja (Móstoles) CEIP María Montessori (Móstoles) CEIP La Paloma (Parla) CEIP María Moliner (Parla) CEIP Nuestra Señora del Pilar (Torrejón de Velasco).