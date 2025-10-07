Los colegios e institutos madrileños celebran la Hispanidad con un juego de la vuelta al mundo, danza y menús especiales - COMUNIDAD DE MADRID

Los alumnos de los conservatorios de danza y música actuarán en la Plaza Mayor, Plaza de España y la Puerta del Sol

ALCOBENDAS, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juego de la vuelta al mundo, retos didácticos, danza y menús inspirados en la gastronomía hispanoamericana son algunas de las propuestas de la Comunidad de Madrid para celebrar la Hispanidad esta semana en los colegios e institutos madrileños.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asistido este martes a una de las primeras actividades, en la localidad de Alcobendas, donde alumnos de Primaria han desentrañado un enigma sobre el viaje de Cristóbal Colón a las Américas en el Centro Cultural Pablo Iglesias. El reto ha estado amenizado por una exhibición de alumnos de los conservatorios profesionales de Danza Fortea y de Música Joaquín Turina.

Junto con esta propuesta, los estudiantes madrileños de todas las etapas van a tener a su disposición distintos contenidos lúdicos y didácticos como cómics y juegos de cartas, todos descargables desde la web de Educación.

Además, se han preparado materiales curriculares centrados en Argentina, país invitado en esta edición, que conectan contenidos de distintas áreas con aspectos relevantes de su tradición artística y cultural.

También se añaden actividades dentro del programa Código Escuela 4.0 para desarrollar y programar contenidos centrados en los viajes de Cristóbal Colón; los pueblos originarios de América; el encuentro de dos mundos; la lengua española como puente cultural; la gastronomía como herencia compartida, y el arte y la música en la cultura hispana.

"Queremos llevar la Hispanidad a todos los colegios e institutos con iniciativas lúdicas y educativas en las que se muestren todos los acentos del español. Somos más de 600 millones de personas que compartimos una lengua universal", ha subrayado Viciana.

GASTRONOMÍA HISPANOAMERICANA

Al igual que el curso pasado, cerca de 700 colegios de Infantil y Primaria ofrecerán estos días menús inspirados en la gastronomía hispanoamericana, que podrán estar acompañados de actividades lúdicas relacionadas con la festividad, como juegos y dinámicas durante el tiempo de comedor, o decoraciones inspiradas en los alimentos y su procedencia.

Así, el consejero compartirá este martes la comida del mediodía con los alumnos del Colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) Bachiller Alonso López de Alcobendas para degustar frijoles, "una especialidad tan clásica en esas latitudes".

Viciana ha recordado que en los centros educativos de la región hay "un gran número" de alumnos hispanoamericanos o cuyas familias provienen de países de Hispanoamérica y que con estas actividades "puedan compartir sus costumbres o su gastronomía".

Por otro lado, en los centros territoriales de Innovación y Formación del Profesorado, así como en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa, se han organizado exposiciones, talleres y encuentros culturales dirigidos a los centros educativos cercanos, para acercar la riqueza cultural hispana. Y en la plataforma 'Madrid5e' se ofrecen recursos audiovisuales para estudiantes y docentes sobre la Hispanidad.

DANZA

La Gran Cabalgata del pasado fin de semana contó con la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria. Todos los madrileños y visitantes tendrán la oportunidad de vibrar con las actuaciones del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. Ambas estarán este jueves en la Plaza Mayor y la Puerta del Sol de la capital respectivamente.

Por su parte, el viernes actuarán el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya en la Puerta del Sol, y el Conservatorio Profesional de Danza Fortea en la Plaza de España; y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando será escenario de un concierto del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid.