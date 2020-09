MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los colegios podrán juntar alumnos de varios cursos en Infantil y Primaria para la formación de grupos de convivencia estables de 20 un máximo de 20 alumnos o la aplicación de la distancia de 1,5 metros entre alumnos de una misma aula.

En concreto, se prevé que "un mismo grupo de convivencia estable pueda incluir alumnos de los diferentes niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y que, en el caso de Educación Primaria, pueda incluir alumnos pertenecientes a dos niveles consecutivos de dicha etapa en cualquiera de sus posibles combinaciones".

Así consta en una circular firmada el pasado lunes de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria sobre las medidas que tienen que adoptar los centros docentes públicos frente a la Covid-19 para el curso 2020-2021, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Cada centro buscará los espacios alternativos para los desdobles dentro del propio centro (gimnasios, bibliotecas, salas de diversos usos, etc.) y, solo si tras la utilización de todos los espacios del centro no fuera posible la aplicación de ninguno de los dos criterios --máximos de 20 alumnos o distancia de 1,5 metros--, se buscarán espacios alternativos (edificios municipales, centros educativos cercanos, etc.).

Se llevará a cabo una flexibilización de horarios y de asignaturas para reducir la exposición de los alumnos en los centros, y entre las medidas de flexibilización se podrá contemplar el agrupamiento de la misma asignatura en varios periodos seguidos. Igualmente, se podrá establecer la jornada escolar continuada.

La dotación adicional de profesorado para cada centro será concretada y ajustada a través de las Direcciones de Área Territorial en función de la organización prevista en cada centro.

La misma circular establece que los centros recibirán una dotación económica extraordinaria para la adquisición del material necesario para la correcta aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, como mascarillas para el profesorado y personal de administración y servicios, geles hidroalcohólicos para utilización en las instalaciones del centro, así como otros elementos de protección que el centro considere oportunos.

Además, precisa que si por "alguna circunstancia excepcional" el alumnado que esté obligado al uso de mascarilla --a partir de seis años-- no contara "puntualmente" con esta, se le facilitará por parte del centro docente una mascarilla con cargo al presupuesto extraordinario.

LIMPIEZA EN CENTROS Y PROGRAMAS DE APOYO

En cuanto a la limpieza de los centros, por parte de la Consejería de Educación y Juventud se ha solicitado a los Ayuntamientos respectivos el refuerzo de las actuaciones de limpieza y su extensión a lo largo de la jornada escolar, incluyendo el servicio de comedor escolar.

Con el fin de paliar el posible desfase curricular derivado de la suspensión de las clases presenciales durante el último trimestre del curso 2019-2020, se desarrollarán dos programas de apoyo y refuerzo durante el primer trimestre del curso 2020-2021, uno en horario lectivo y otro en horario no lectivo.

Para ello, se asignará por parte de la Consejería de Educación y Juventud un refuerzo extraordinario de profesorado en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que se determine para desarrollar medidas de refuerzo y apoyo educativo en horario lectivo durante el primer trimestre del curso 2020-2021 y que permitan incrementar el refuerzo y apoyo destinado a dichos alumnos.

CCOO RECHAZA AGRUPAR ALUMNOS DE DISTINTOS CURSOS

En lo que respecta a las formación de grupos de distintos cursos, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Isabel Galvín, ha advertido que "la medida no es adecuada desde la perspectiva educativa ni curricular", y ha criticado que "no es una regulación pensada desde la perspectiva del alumno y poniendo al alumno en el centro", sino que "claramente se hace para escatimar recursos y hurtar al alumnado su derecho a la educación respondiendo a sus necesidades".

"Hay que tener en cuenta que la van a sufrir niños y niñas que estuvieron confinados y que teleaprendieron y que necesitarían medidas de refuerzo y apoyo y profundización de aspectos curriculares que no se pudieron tratar o se trataron pero es necesario reforzar", ha constatado. En este sentido, ha señalado que "lo que necesitan no es, precisamente, readaptar su currículo como consecuencia de estudiar en estos grupos mixtos".

Además, ha apuntado que "los centros que más van a sufrir esta situación, generalmente, no van a tener problema de espacio, luego no se justifica tampoco por esta razón". Por otro lado, ha señalado que la circular la firma un director general, que "no tiene competencias para decretar estos cambios organizativos que tienen impacto en los desarrollos curriculares".

"Rechazamos la medida. La solución es flexibilizar las ratios para constituir grupos y dotar a los centros del profesorado necesario para que sean posibles los desdobles de grupos del mismo curso", ha aseverado.

Los centros ya recibieron en junio una circular donde se planteaba la posibilidad de agrupar a alumnos de diferentes cursos, "preferentemente del mismo ciclo", pero poco después fue descartada por el propio consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio.