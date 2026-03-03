Colocan pegatinas con lemas feministas por el 8M en estaciones de Metro de Madrid - ASAMBLEA FEMINISTA DE MADRID

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias estaciones de la red de Metro de la capital han sido rebautizadas con lemas feministas coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en una acción que ha sido reivindicada por la Asamblea Feminista de Madrid.

Así, la estación de Callao de Línea 3 se ha convertido en 'Callaos, señoros', la de Lista en Línea 4 ha pasado a ser 'Feminista' o la de Alto de Extremadura de Línea 6 se ha renombrado como 'Alto al patriarcado'.

Una acción que ha sido reivindicada en redes sociales por la Asamblea Feminista de Madrid, junto a la colocación de otros carteles en marquesinas y vallas, para llamar a acudir a la manifestación convocada el domingo en Atocha a las 12.00 horas por la Comisión 8M en la capital, con el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.

Fuentes de Metro han apuntado a Europa Press que las pegatinas se colocaron en diversas estaciones de la red el pasado fin de semana y se retiraron "de manera inmediata".

La sanción en este tipo de casos, que suponen una infracción al reglamento de viajeros de Metro, será fijada, si procede, por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que será el órgano que determine la cuantía en función del daño o la perturbación al servicio.

Desde el CRTM han recordado que estas infracciones por causar daño o deterioro en las instalaciones o vehículos pueden conllevar sanciones que van entre los 100 y los 200 euros.