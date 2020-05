Comerciantes del Rastro ven complicado implementar medidas de seguridad para su reapertura

Piden una reunión con el concejal del distrito para abordar plazos y condiciones para reapertura

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Rastro Punto Es, que representa al 60 por ciento de los titulares de puestos del Rastro madrileño, considera que "las medidas de seguridad e higiene propuestas por el Gobierno Central para la reapertura de los mercadillos son muy difíciles de implementar en la inmensa mayoría de los mercadillos y especialmente en el Rastro de Madrid".

Ante esta situación, la asociación pide reunirse con la Concejalía del distrito Centro, que capitanea José Fernández, pues consideran que el Consistorio los está "ignorando totalmente a pesar de haberles enviado varios escritos por correo electrónico".

Recuerdan que en El Rastro trabajan cerca de 1.000 familias que ahora mismo no pueden desarrollar su labor debido a las restricciones del estado de alarma. "Hemos tenido grandes pérdidas económicas, no sólo por lo que hemos dejado de vender, sino porque teníamos ya comprado un género, que no hemos podido comercializar, pero si hemos tenido que pagarlo. Además de mantener múltiples gastos fijos y el mantenimiento de las familias", ha expresado.

Sobre las tasas por ocupación de la vía pública, que el Gobierno municipal decidió suspender durante el tiempo que no desarrollen su actividad comercial y como apoyo a comerciantes y hosteleros, han indicado que dichas tasas se remiten anualmente.

"Estamos en la misma situación que el resto de vendedores ambulantes, que trabajan en alguno de los 26 mercadillos de la Ciudad de Madrid. Ninguno está pagando las tasas por ocupación de la vía pública, mientras permanezca el Estado de Alarma, provocado por la crisis sanitaria del Covid-19", han expresado.

A nivel nacional, la asociación va a solicitar que se mantenga la prestación extraordinaria por cese de la actividad, hasta que todos los profesionales puedan trabajar de forma continuada en los mercadillos, ya que "hay más de 40.000 titulares censados a nivel nacional que trabajan en alguno de los 3.500 mercadillos, y suponen el 8 por ciento del comercio minorista a nivel económico".