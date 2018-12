Los comercios de la calle San Pedro realizarán esta tarde un apagado simbólico en protesta contra Madrid Central

Publicado 30/11/2018 10:41:06 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por Madrid Central ha convocado esta tarde, a las 19 horas, un apagado simbólico en los comercios de la calle San Pedro, en el Barrio de las Letras, con el objetivo de "visibilizar la preocupación existente y la alarma ante la amenaza de desaparición del pequeño comercio" en el centro de la capital.

En un comunicado, la Plataforma se ha quejado de que Madrid Central es "una estafa" porque "no está operativo y carece de los medios para implantación, convirtiendo en humo su virtual puesta en funcionamiento".

"La gestión de los permisos para vecinos, para pymes, autónomos y transportistas para poder acceder a trabajar al Distrito Centro no está operativa en ninguna aplicación ni herramienta de gestión informática municipal, y mucho menos, a través del 010 o las Oficinas de Atención municipal", ha sostenido.

En este contexto, han criticado que durante esta semana, los servicios municipales les han remitido a llamar a partir del 8 de enero para conocer el calendario de entrada en vigor de estas aplicaciones en el próximo mes de marzo.

Así, han indicado que los vecinos de las antiguas APR son "los únicos que pueden invitar a sus amigos utilizando las matrículas de cortesía como consecuencia de la prórroga provisional improvisada por el Ayuntamiento de Madrid".

En este sentido, han hecho hincapié en que la situación en los barrios de Gran Vía norte, Justicia y Universidad es "caótica", porque no tienen "ningún antecedente de aplicación de APR; han pasado de una libertad de acceso completa, a la restricción absoluta de la circulación para trabajadores, pymes autónomos, clientes y proveedores, sin haber activado los imprescindibles mecanismos de gestión de los permisos de accesos especiales".

Respecto a los paneles que deberían informar de las plazas de parking libres en el Distrito Centro, que fijarían los criterios para cuantificar y evaluar la posibilidad de acceder con los vehículos al área de Madrid Central, la Plataforma ha sostenido que "no están operativos, y no lo van a estar hasta el mes de mayo".

Por otro lado, han indicado que Madrid Central es "un coladero", ya que, según han remarcado, "únicamente se van a instalar 28 puntos de control y que en el resto de accesos o no hay cámaras, o las que puedan utilizarse no van a tener efecto disuasorio, lo que hace que vayan a existir decenas de calles por las que se podrá acceder a Madrid Central mientras no se implante el sistema de multas".

Asimismo, han prevenido a los ciudadanos de que el acceso a Madrid Central es "una trampa como consecuencia del decreto que regula el tráfico durante las Navidades, por lo que la Policía Municipal, ya está poniendo multas durante toda esta semana y que a partir de hoy, pueden multiplicarse por la desinformación que existe entre los ciudadanos y los reiterados mensajes del Ayuntamiento de que no se va a multar durante la primera fase de implantación de Madrid Central".

Así, desde la Plataforma han hecho "una llamada de prevención a la ciudadanía para que sea capaz de anticipar cualquier desplazamiento o la atención de cualquier situación de emergencia ante la desinformación existente, y la denuncia reiterada de los sindicatos de la Policía de que carecen de la información más elemental para cometer este dispositivo excepcional para Madrid, lleno de humo e improvisación cómo es Madrid Central".

Por todo ello, llevarán a cabo no solo el apagado simbólico sino que van a iniciar la elaboración de un Estudio de Percepción ciudadana sobre Madrid Central.