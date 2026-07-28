Comienza la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por el incendio con la M-507

Carretera cortada a raíz del incendio de la Sierra Oeste - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comenzado la reapertura progresiva de las carreteras afectadas por los incendios con la M-507 tras el comienzo de la desescalada de la emergencia y la recuperación de la seguridad en varias zonas afectadas.

Tras la M-507 se irán levantando restricciones en el resto de las carreteras afectadas por el incendio de la Sierra Oeste conforme las condiciones de seguridad lo permitan, ha trasladado el Ejecutivo regional en un comunicado.

En total, los incendios han afectado a cerca de 180 kilómetros de la red viaria regional, con tramos en 13 carreteras: M-501, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541, M-855 y M-957. En paralelo a la reapertura, comienza ya la recuperación y reconstrucción de la red viaria dañada.

Los técnicos de la Dirección General de Carreteras están inspeccionando los tramos afectados para evaluar los daños y determinar las actuaciones necesarias. Los trabajos incluirán la reparación de firmes y asfaltos, señalización, barreras de seguridad, estructuras y sistemas de drenaje, además de la revisión del arbolado afectado.

Los trabajos en el incendio han permitido este martes ser "optimistas" tras casi una semana desde que se declarara la emergencia nacional por el incendio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que unas 20.000 personas podrán regresar a sus casas esta tarde tras el levantamiento de las evacuaciones en ocho municipios de la Comunidad de Madrid.