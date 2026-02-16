Comienza la renovación de 180 kilómetros de tuberías de saneamiento en 25 municipios de menos de 2.500 habitantes

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, visita los trabajos de renovación de la red de saneamiento en Villar de Olmedo. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes en Villar de Olmedo las obras del Plan Sanea 2.500, una iniciativa del Canal de Isabel II aprobada en marzo de 2023 que busca renovar un total de 183 kilómetros de tuberías de la red de saneamiento de 25 municipios con menos de 2.500 habitantes.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este lunes las obras en Villar de Olmedo, situado en la comarca de Las Vegas y donde ha arrancado un proyecto que contará con una inversión de 114 millones de euros para cubrir el 76% del importe de las obras necesarias.

El Pan Sanea 2.500 fue aprobado en marzo de 2023 con el objetivo de garantizar un servicio de alcantarillado en igualdad de condiciones en toda la región. Inicialmente se adhirieron 25 localidades y este lunes se han unido otros once más.

De hecho, Novillo ha incidido en la importancia de la red de saneamiento, especialmente en municipios pequeños que necesitan de estas condiciones para crecer y desarrollarse. "Estamos viendo como es esencial tener estas infraestructuras hidráulicas bien mantenidas", ha dicho.

OTROS ONCE MUNICIPIOS SE SUMAN AL PLAN SANEA

El consejero ha aprovechado la ocasión para entregar a otros once municipios el protocolo general suscrito entre los consistorios y el Canal de Isabel II para adherirse al proyecto. Con estos se completa el total de 36 municipios susceptibles de sumarse al Plan Sanea 2.500, según subraya la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Se trata de Fresno de Torote, Pezuela de las Torres, Olmeda de las Fuentes, Pozuelo del Rey, Valdemaqueda, Somosierra, Batres, Valdeavero, Orusco de Tajuña, Valdelaguna y Alameda del Valle, que se suman los otros 25 ya inscritos.

Al proyecto se adhirieron inicialmente Ribatejada, Zarzalejo, Ambite, Santa María de La Alameda, Santorcaz, Brea de Tajo, Villar del Olmo, Corpa, Villamanrique de Tajo, Anchuelo, Fresnedillas de La Oliva, Belmonte de Tajo, Valverde de Alcalá, Colmenar de Arroyo, Valdaracete, Valdepiélagos, Fuentidueña de Tajo, Villamantilla, Rozas de Puerto Real, Villanueva de Perales, Chapinería, Cenicientos, Titulcia, Estremera y Carabaña.