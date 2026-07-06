Comienza la retirada de tierras en las colinas artificiales de la A-5 para cubrir pasos inferiores y crear miradores

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la retirada de tierras en las tres colinas artificiales del soterramiento de la autovía de Extremadura (A-5), que han llegado a alcanzar los 18 metros de altura, para usar el acopio de arena en la cubrición de tres pasos inferiores y la urbanización de la zona que será el futuro Paseo Verde del Suroeste, con un skate park, un mirador o merenderos en la zona.

La excavación completa de los dos túneles que soterran la A-5 (Madrid-Extremadura) finalizó el pasado 25 de mayo, tanto en sentido entrada como salida, y la tierra excavada se almacenó en tres colinas artificiales, que han llegado a acumular un volumen de 170.000 metros cúbicos, el equivalente a 72 piscinas olímpicas.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado este lunes la zona de obra para supervisar el inicio de la retirada de tierras que conforman las colinas artificiales, que verán rebajada un tercio su altura, desde los 18 a los 6 metros y donde se creará un nuevo espacio de zonas verdes conectadas entre sí para el disfrute de los vecinos con la urbanización de la superficie.

Este material procedente de la excavación de los túneles se empleará ahora en la cubrición de los enlaces o pasos inferiores de Batán, los Yébenes y Boadilla, que hasta ahora están al descubierto, un proceso que está previsto que se complete en el mes de septiembre.

De momento, ya se ha iniciado el traslado de tierra hacia el paso inferior de Batán, en el que ya se han situado las vigas superiores, una labor que se va a llevar a cabo ahora también en el paso de Boadilla, donde ya se ha iniciado el relleno de tierras, y posteriormente se repetirá en Yébenes a lo largo de agosto.

En los tres enlaces se depositará en la losa superior hasta un metro de tierra procedente de la excavación y otro metro para cada una de las paredes laterales.

El túnel ya está completamente completado, según ha apuntado Carabante. A partir de agosto, se va a trabajar en el interior del túnel para la ejecución final de la losa inferior, la implantación de paneles, la construcción de los cuartos técnicos, la colocación de todas las instalaciones, la iluminación y el montaje de paneles de mensajería variable.

Posteriormente, se pasará a la fase de conexión del nuevo túnel con el de la M-30, acometiendo la integración con los sistemas (ventilación, salidas de emergencias, cámaras, extractores, etc.) para iniciar también la fase de pruebas. Los tiempos que maneja el Ayuntamiento apuntan a que el túnel se pueda utilizar ya a finales de año.

Durante su visita, el delegado ha explicado que estas tierras excavadas se reutilizarán también en la fase tres para la urbanización y ajardinamiento de la A-5, un contrato de 70 millones de euros cuyas obras arrancarán presumiblemente en septiembre u octubre, de modo que el nuevo espacio verde pueda inaugurarse a finales de 2027 o principios de 2028.

En este enclave, que tendrá que tener 1,5 metros de altura, permitirá la creación de espacio verde con un skate park, miradores a la Casa de Campo y el skyline de Madrid, merenderos, un espacio para la diversidad, además de ser el nuevo hogar de árboles que han tenido que ser retirados de la autovía. "Son tierras de extraordinaria calidad", lo que permite su reutilización también para plantar árboles.

En concreto, la colina norte se dedicará a uso recreativo, con la colocación de un graderío para un circuito de pump track y skate park. La colina oeste supondrá un nuevo hito paisajístico, constituyéndose como un mirador o punto de interpretación de la red verde de parques. Por último, la colina sur genera un espacio para la biodiversidad con zona de merenderos.

En declaraciones a los medios, el jefe de Servicio de Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento, Pedro Rodríguez, ha explicado que también servirán para "cubrir la visual" de la subestación eléctrica Ventas del Batán. "Servirá un poco para evitar que se vea tanto" dando una forma "un poco alomada".

LAS COLINAS

Las colinas artificiales son una de las actuaciones más destacadas que se han incorporado al proyecto dentro de un gran ámbito verde colindante al Paseo Verde del Suroeste de 20.000 metros cuadrados, casi dos veces la plaza Mayor.

Se encuentran situadas en la parcela de la antigua subestación de Iberdrola, denominada 'Estación de Superficie Ventas de Alcorcón'. La incorporación de esta parcela al patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento de Madrid permitirá la integración urbanística del Paseo Verde del Suroeste con los grandes pulmones verdes de la zona Casa de Campo y Cuña Verde de Latina.

Se han creado gracias a la reutilización de tierras procedentes de la excavación del soterramiento, permitiendo reducir significativamente el volumen de arena a gestionar como residuo, en línea con los principios de economía circular y sostenibilidad del proyecto.

ONCE MINUTOS MENOS DE VIAJE EN LOS INTERURBANOS

El Paseo Verde del Suroeste soterra la A-5 con un túnel compuesto por tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento.

La flexibilidad de este sistema permitirá adaptarse a la demanda de transporte de manera variable, además de un ahorro en el tiempo de viaje para los autobuses interurbanos que discurran por él ya que no podrán realizar los recorridos en superficie, reservada para el tráfico local.

Los interurbanos circularán por el nuevo bus-VAO sin parada intermedia, lo que reducirá los tiempos de viaje para los pasajeros, tanto en sentido entrada como salida. La disminución se traduce en una ganancia de 3,5 minutos de media por expedición y viajero para la hora punta de la mañana en los dos sentidos.

El Ayuntamiento calcula que, por ejemplo, en la hora punta de tarde la reducción media de tiempo llega hasta los 11 minutos por viajero y viaje en sentido salida y 4,5 minutos en entrada a la capital.

La velocidad media también experimentará un incremento notable respecto a su situación actual, pasando de los 29,42 km/h a los 36,25 km/h por la mañana, y de los 28,10 km/h a los 36,65 km/h por la tarde.