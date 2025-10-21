Comienzan las obras de restauración del Pabellón de los Hexágonos de la Casa de Campo, Medalla de Oro en la Expo 1958

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) ha dado comienzo este martes a los trabajos de restauración del Pabellón de los Hexágonos, instalado en la Casa de Campo de Madrid en 1959 tras obtener el año anterior la Medalla de Oro en la Exposición Universal de Bruselas.

La intervención, que cuenta con una inversión total de 2.577.282 euros, se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo la recuperación de este edificio emblemático de la arquitectura madrileña del siglo XX, ha destacado el citado Ministerio en un comunicado.

La actuación de mano del Ministerio de Cultura es la segunda fase de un proyecto que arrancó en el año 2020 el Ayuntamiento de la capital, titular del bien, y en el que ambas administraciones aportan más de seis millones de euros en total.

En esta segunda etapa, el IPCE es responsable de la ejecución de la restauración, mientras que el Consistorio se encarga de la redacción del proyecto y de la dirección facultativa de las obras.

RESTAURACIÓN EN TRES FASES

El Ayuntamiento, a través de la empresa pública Madrid Destino, llevó a cabo la primera fase del proceso de recuperación del pabellón con una inversión de 1,3 millones de euros, la cual culminó en 2021 tras actuar en un tercio de la superficie: más de 3.000 metros cuadrados, unos 130 hexágonos.

La segunda fase supondrá el fin de la restauración tanto en lo relativo a la estructura como a las envolventes. Se acometerán asimismo trabajos de acondicionamiento y dotación de carpinterías, muros y saneamiento. Las obras han sido adjudicadas por un 2,5 millones de euros a la empresa Albaida Infraestructuras SA para un plazo de ejecución de quince meses.

La tercera fase, que volverá a correr a cargo del Ayuntamiento, permitirá la adecuación del edificio para la implantación de instalaciones con el objetivo de dotarlo de uso cultural. En esta fase se llevarán a cabo los trabajos relacionados con el solado del inmueble y la dotación de las instalaciones.

EL PABELLÓN DE LOS HEXÁGONOS

Proyectado por los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, el Pabellón fue construido entre 1956 y 1958 para representar a España en la Exposición Universal de Bruselas, donde se impuso al Atomium. Tras desmontarlo en la capital belga lo trasladaron a Madrid, donde reubicaron las piezas modulares hexagonales que son a la vez estructura conformadora del espacio, cubierta y sistema de recogida de aguas.

Además de referente de la arquitectura modular, así como de ferias y exposiciones a nivel mundial, el Pabellón de los Hexágonos es uno de los hitos de la arquitectura madrileña del siglo XX, cuya segunda mitad constituye un momento singular en cuanto a edificaciones en la Casa de Campo, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico en 2010.

Los trabajos de restauración de la primera fase llevados a cabo por la empresa municipal Madrid Destino entre 2020 y 2021 se recogieron en un volumen publicado el año pasado bajo el título 'Pabellón de los Hexágonos (Trabajos de restauración 2020-2021)'.