Comienzan a retirarse desde mañana las restricciones al tráfico en el entorno de Atocha por las obras de la L11 de Metro

Archivo - Línea 11 de Metro de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid permitirá finalizar durante los próximos días las principales restricciones al tráfico en el entorno de la estación de Atocha, que contará con una nueva conexión en esta línea del suburbano.

En concreto, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, tiene previsto ejecutar esta operación en dos fases a lo largo del fin de semana.

Así, a partir de este mismo viernes estará plenamente operativo el Paseo de la Infanta Isabel en sentido hacia la glorieta de Carlos V, con dos carriles destinados a vehículos ligeros y un tercer carril reservado para autobuses urbanos.

La reapertura de esta vía se realizará en la noche del jueves al viernes, tras las afecciones propiciadas por la ejecución de las pantallas y de la losa de la cubierta principal de la futura estación desde julio de 2025.

Además, también se hará lo propio en la madrugada del domingo al lunes con el túnel de Mariano de Cavia, que volverá a estar disponible en ambos sentidos después de que durante los dos últimos años únicamente haya estado operativo en dirección a la Avenida del Mediterráneo y la glorieta de Conde de Casal.

De esta forma, a partir del 24 de agosto esta zona de la capital recuperará gran parte de la movilidad en superficie, mientras que las labores de excavación y extracción de tierras de la futura estación de Atocha de la Línea 11 continuarán sin afectar a la configuración definitiva del tráfico.

Además, los conductores que circulen por este entorno se encontrarán con cambios en la configuración original de la calzada, ya que se han aprovechado estas actuaciones para realizar distintas mejoras y propiciar una circulación más fluida.

A partir de ahora las obras continuarán tanto en superficie, dentro del espacio entre el Paseo de la Infanta Isabel y la Avenida Ciudad de Barcelona, así como en el interior de la futura estación de la Línea 11, dentro de la ampliación del tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

En este caso, los trabajos en Atocha ya han superado el ecuador del proyecto y se sitúan en un porcentaje de ejecución cercano al 60%, según han apuntado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.