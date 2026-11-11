El comité de huelga de Educación censura el "endurecimiento" de servicios mínimos en Madrid y pedirá cautelarísimas

Un grupo de personas con pancartas durante una concentración por la huelga educativa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de Educación en la Comunidad de Madrid ha censurado el "endurecimiento" de los servicios mínimos en la huelga indefinida anunciado por el Gobierno regional y ha afirmado que cuando se dicte la orden solicitarán medidas cautelarísimas ante la Justicia para pedir su suspensión.

Así lo han expresado en un comunicado después de que la consejera de Educación Mercedes Zarzalejo, haya informado de que se va a modificar la orden de servicios mínimos de la huelga indefinida educativa para "garantizar la continuidad de la actividad lectiva" y de que se y reforzará la atención al alumnado de 2º de Bachillerato para evitar perjuicios de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) al final del curso.

"La Consejería nos convoca para modificar los servicios mínimos, mientras sigue pendiente la negociación de nuestras reivindicaciones. El comité de huelga ha recibido la convocatoria para una reunión el viernes 13 de noviembre, a las 15 horas, por videoconferencia. Su único punto del orden del día es negociar la propuesta de modificación de los servicios mínimos de la huelga indefinida", ha señalado el comité en un comunicado.

Considera que esta convocatoria no responde a su exigencia de negociar las reivindicaciones que originaron el conflicto y señala que llega después de que el Gobierno regional haya anunciado "un endurecimiento de los servicios mínimos y medidas que están sirviendo para retirar carteles y pancartas de apoyo a la huelga".

Ante esta situación, ha aseverado que acudirán para rechazar el incremento anunciado y defender unos servicios mínimos "estrictamente indispensables, que no vacíen de contenido su derecho de huelga", además de recordar que ya impugnaron los servicios mínimos anteriores al considerar que eran "abusivos".

A ello, los huelguistas añaden que recopilarán pruebas de la retirada de carteles y pancartas para impulsar "las actuaciones jurídicas frente a las vulneraciones de la libertad sindical, la libertad de expresión y el derecho de huelga", además de volver a exigir "una negociación real" con el comité de huelga.

Consideran que la respuesta a las demandas del profesorado "debe ser negociar soluciones" y que endurecer los mínimos y "silenciar la protesta solo agrava el conflicto". "Seguimos defendiendo la educación pública y nuestros derechos", han concluido.