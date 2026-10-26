El Comité de Huelga de la educación pública pide frente a la Consejería "menos cartas" y "más negocación"

Profesores en huelga durante la instalación performativa ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías’, en la Plaza de Callao, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). La instalación bajo el lema ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías. Ningún alumno debería quedarse atrás por- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Mixto de la Educación Pública madrileña ha pedido este lunes, frente a la Consejería de Educación, "menos cartas y más negociación" a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, durante la primera jornada de la tercera semana de paros.

Cientos de profesores han llegado a la Consejería antes de las 12 horas al grito de 'Educación pública y de calidad' ataviados con sus características camisetas verdes y acompañados de tambores, silbatos y carteles que rezan: '13 días sin dialogar hacen que yo no pueda enseñar', tras participar una acción reivindicativa de sillas vacías en la plaza de Callao.

Una vez reunidos han realizado una carrera de obstáculos (sillas o mesas de las aulas) y han pedido la dimisión de Zarzalejo. Además, casi a las 13 horas han desplegado una gran pancarta en un edificio en obras en la calle Alcalá esquina con calle Virgen de los Peligros en la que se lee: 'Zarzalejo negocia con la pública'.

Tras la retirada de la pancarta del edificio pasadas las 13 horas, los profesores se han manifestado desde la calle Virgen de los Peligros y han bajado por Gran Vía para volver a la calla Alcalá.

En declaraciones a los medios, los sindicatos del Comité se han referido a la carta que envío la consejera en la que ha defendió que la Consejería "mantiene" el diálogo con los sindicatos educativos y ha remarcado que "nunca" se ha negado "negociar o llegar a acuerdos".

Al respecto, el Comité de Huelga ha presentado un requerimiento formal dirigido a la consejera, para pedir una reunión "urgente" para una "negociación real y efectiva" previa a "emprender nuevas acciones por la vía judicial".

La Comunidad ha cifrado el seguimiento de huelga de este lunes en un 12,6% de seguimiento, mientras los sindicatos convocantes lo han subido al 45%.

BAJADA DE RATIOS O MENOS HORAS LECTIVAS

En líneas generales, los profesores reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Entre las acciones de esta semana, además de esta concentración, esta tarde habrá un micro abierto en Callao a las 18 horas, el jueves una concentración de Atocha a Consejería, antes de un concierto de orquesta de profesores por 'la pública' y una bicicrítica desde Cibeles. Por último, el viernes la Plaza de España acogerá una asamblea unitaria como cada viernes desde que se inició la huelga.