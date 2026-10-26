Los profesores podrán tomar medidas "de inmediato" ante insultos, faltas de respeto o problemas de convivencia en aulas

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). Organizado por la Fundación Unoentrecienmil, arranca hoy la novena edición de la carrera social solidaria contra la l - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid dará más capacidad a los docentes y equipos directivos de los centros educativos para poder actuar "de manera inmediata" ante insultos, faltas de respeto o problemas de convivencia en las aulas.

De esta forma, se eliminarán los trámites burocráticos que "retrasan y dificultan" la adopción de medidas disciplinarias cuando se producen "comportamientos incorrectos de los estudiantes".

Así lo ha adelantado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en un encuentro con medios de comunicación, donde ha expuesto los detalles de esta iniciativa que se materializará en un nuevo Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor.

Esta normativa se tramitará "de forma urgente" con el objetivo de que pueda entrar en vigor el próximo curso 2027/28, otorgando un margen de tiempo suficiente para que colegios e institutos tengan tiempo de adaptar sus normas internas y los docentes y equipos directivos puedan recibir orientación y formación para su aplicación.

El texto tendrá como objetivo dar un paso más en lo previsto en la Ley 2/2010, de 15 de junio, para reforzar "su autoridad, mejorar la convivencia y garantizar el derecho a la educación, actualizando los procedimientos para que este colectivo tenga mayor capacidad real para actuar en el día a día".

Uno de los puntos fuertes del nuevo decreto es que definirá la tipificación de faltas leves --a las que cada centro podrá sumar las que considere oportunas dentro de su autonomía--, graves y muy graves tanto durante las horas lectivas como en extraescolares, servicios complementarios, transporte, conductas fuera de las instalaciones y redes. Además, establecerá las medidas correctoras que podrán aplicarse cuando se cometan estas faltas.

En este sentido, en declaraciones a los medios, la consejera ha destacado que actualmente no están tipificadas las faltas leves, sino que dependen de lo que "regulen las normas de convivencia de cada centro".

"Ahora lo que vamos a hacer es tipificar un catálogo mínimo que luego los propios centros pueden ampliar en función de la realidad social que tengan en sus propios centros", ha asegurado la consejera, que además ha remarcado que con este catálogo todos los centros tendrán "las mismas infracciones" y las familias tendrán también "la seguridad de que se recibe la misma medida correctora por esas normas.