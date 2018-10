El Comité regional del PSOE transcurre "con tranquilidad" y Franco siente "abrumado" por "grado de apoyo" de militantes

Publicado 18/02/2018 13:59:52 CET

El secretario general del PSOE-M asegura que Gabilondo sería un "magnífico candidato" a las elecciones autonómicas

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité regional del PSOE de Madrid ha transcurrido este domingo "con tranquilidad" y el secretario general socialista madrileño, José Manuel Franco, ha señalado que se siente "abrumado" por el grado de "apoyo" que está recibiendo por todos los militantes.

Así lo ha indicado Franco en declaraciones a los periodistas al término del Comité regional que tiene lugar este domingo, y ha asegurado que está siendo un comité "muy tranquilo, afortunadamente".

"Me siento muy contento y orgulloso del apoyo que he recibido por parte de todos los que han intervenido, secretarios generales de agrupaciones y compañeros que han querido intervenir, y me siento abrumado por el grado de apoyo que he tenido porque esta sensación tiene que ver con la responsabilidad", ha sostenido Franco.

Así, ha indicado que le da "un enorme ataque de responsabilidad" para "dar cumplimiento a todo lo que aquí se ha dicho y para estar a la altura de los militantes del partido en Madrid".

Igualmente, el socialista ha incidido en que, como secretario general, le gustaría "poder estar a la altura" de los militantes y "de la gente que está esperando que sea de verdad el partido de las soluciones", que haga posibles que "los múltiples problemas que tiene la sociedad ahora mismo" y que "ahora tengan solución".

"Hoy hemos puesto la primera piedra para ganar las elecciones en 2019 en las autonómicas municipales y europeas. Creo que estamos en el camino adecuado y creo que llegaran los momentos de hacer un programa electoral adecuado, pero sobre todo donde se demuestre que el centro de la izquierda es el PSOE", ha añadido el secretario general del PSOE-M.

GABILONDO, MAGNÍFICO CANDIDATO

Franco ha asegurado que el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sería un "magnífico candidato para la Comunidad de Madrid o como secretario general de las Naciones Unidas, si se propusiera serlo".

Para el ayuntamiento de Madrid, ha asegurado el socialista que habrá "candidatos o candidatas que estén al la altura de las circunstancias, pero decidirán los militantes del partido".

Franco ha indicado que la fecha de celebración de las primarias quedó abierta ayer cuando se aprobó el reglamento, y que se decidirá de "un acuerdo entre la Ejecutiva federal y regional". "Todavía no sabemos cuando serán, pero insisto en que tenemos a cientos de compañeros perfectamente preparados para ser alcaldes de Madrid y para cualquier municipio".

CRÍTICAS A CIUDADANOS

Sobre las críticas que ha propinado el socialista durante su discurso hacia la formación naranja, Franco ha defendido que las ha realizado "porque es una fuerza política" que "no se sabe muy bien lo que representa" y que lo ha hecho de una forma "educada, responsable y contundente".

"Han empezado siendo socialistas demócratas, ahora liberales. Desde un punto de vista de tacticismo parece que se separan un poco del PP, pero en lo esencial siguen estando con el PP. Pretenden ganar un espacio político nuevo, pero sinceramente Ciudadanos y Partid Popular son dos versiones de la misma derecha", ha criticado de nuevo Franco.

Además, ha lamentado que "poco se puede esperar de un partido político que no se sabe qué modelo tiene para la sanidad o educación y que no está muy claro cómo se financia".